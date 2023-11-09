Алиментщиков ставят на вид

Личные данные злостных неплательщиков алиментов и суммы их долга будут публиковаться в отдельном государственном реестре. Об этом говорится в правительственном законопроекте, принятом Госдумой в первом чтении. Речь идет о должниках, оштрафованных по административным статьям или объявленных в розыск. В Белом доме надеются, что создание реестра приведет «к повышению мотивации должников». Опрошенные “Ъ” юристы разошлись в оценках эффективности идеи, поясняя, что данные о долгах после попадания в реестр не скроешь от работодателей и новых жен, но при этом с неплательщиков часто нечего взыскать из-за отсутствия имущества и работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «Об исполнительном производстве» правительство РФ внесло в Госдуму 4 октября. Их суть сводится к созданию отдельного публичного реестра злостных должников по алиментам (в него хотят включать граждан, объявленных в розыск или привлеченных к уголовной или административной ответственности). В реестре планируется размещать личные данные неплательщиков (включая фамилию, имя, дату и место рождения) и суммы задолженностей. Гражданин должен быть оповещен о попадании в реестр в течение суток. «В целях получения актуальной информации о трудоустройстве должников» судебным приставам надлежит наладить взаимодействие в автоматическом режиме с Фондом пенсионного и социального страхования, говорится в проекте.

В 2022 году в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ находилось почти 1,6 млн исполнительных производств о взыскании алиментов. По данным ФССП, в течение прошлого года было взыскано 47,6 млрд руб. алиментов. При этом на 1 января 2023 года насчитывалось 771 тыс. неоконченных производств по ним, а по 153,8 тыс. делам неплательщики находились в розыске (по ст. 157 УК РФ) или были штрафованы (по ст. 5.35 КоАП РФ). Эффективность взыскания алиментов в 2022 году составила 28,5% при плановых 13,5%, сообщали в ФССП.

О создании реестра чиновники говорят с мая 2021 года: тогда глава Минюста РФ Константин Чуйченко предполагал, что на попавших в него граждан будут налагаться ограничения (не были названы). В апреле 2022 года в Минюсте РФ заявляли о скором создании реестра должников уже без упоминания ограничений. На тот момент в ведомстве оценивали общую сумму задолженности по алиментам в стране в 156 млрд руб.

Взыскание долгов по алиментам «зачастую принимает затяжной характер», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В правительстве РФ напоминают, что ФССП уже ведет банк данных исполнительных производств (сейчас в нем более 113 млн записей), но считают целесообразным создание «отдельного сервиса».

«Скрыть факт ненадлежащего содержания детей станет сложнее»,— сообщил на слушаниях в Госдуме замглавы Минюста РФ Андрей Логинов, дав понять, что в реестр могут попасть около 142 тыс. имен. Депутат Сергей Леонов (ЛДПР) предложил использовать для этого отдельный ресурс «вроде алиментщик.ру». Его коллега по фракции Владимир Сипягин поинтересовался, «насколько быстро можно будет выйти» из реестра.

Господин Логинов сказал, что создание отдельного сайта «приведет к множественности», а удалять информацию из реестра будут с использованием «тех же алгоритмов, которыми чистится общая база» исполнительных производств.

«Реестр сыграет огромную роль. Люди постараются уйти из этого позорного списка»,— считает чиновник.

Отметим, что накануне глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать государство выплачивать часть долгов по алиментам (см. “Ъ” от 7 ноября). Похожую идею на слушаниях (с созданием госфонда выплат по алиментам) выдвинул Григорий Шилкин («Новые люди»). Но господин Логинов счел, что создание такого фонда «кратно умножит количество должников»: «Они будут знать, что государство за них расплатится». Поправки приняты в первом чтении единогласно.

Соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов считает, что реестр «положительно отразится на состоянии взыскиваемости алиментов». «Информацию не получится скрыть. Ее могут проверить работодатели, контрагенты по сделкам, новая жена. Нет гарантии, что после этого кто-то захочет продолжать коммуницировать с должником»,— говорит господин Титов, сравнивая реестр с элементами социального рейтинга в Китае. Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова считает иначе: «Чаще всего с должника нечего взять, он официально не работает, не пользуется банковскими счетами и не имеет имущества». Проверить долги гражданина можно и сейчас через сайт ФССП, говорит адвокат, которая сомневается, что реестр «существенно повлияет на число должников».

Александр Воронов