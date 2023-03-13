Детей сбалансируют с кредиторами

Задолжавший кредиторам гражданин вправе тратить деньги на содержание своего ребенка, даже в отсутствие официального соглашения об алиментах с бывшей супругой, решил Верховный суд РФ (ВС). Банкротство гражданина не отменяет его родительских обязанностей, хотя и требует соблюдения «разумного баланса между интересами детей и реестровыми кредиторами». Юристы поддерживают позицию, но опасаются, что должники будут использовать аргумент об алиментах для вывода активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВС 10 марта опубликовал решение по спору об алиментах банкрота. В рамках банкротства Владимира Серегина (признан несостоятельным в июне 2021 года) его финансовый управляющий оспорил 17,86 млн руб. выплат должника в пользу его бывшей супруги Светланы, совершенные в 2017–2020 годах. По мнению управляющего, гражданин злоупотребил правом и нанес вред интересам кредиторов.

Арбитражный суд Москвы в декабре 2021 года иск удовлетворил, отклонив довод экс-супруги о том, что деньги являются «алиментными выплатами на обучение и содержание их несовершеннолетней дочери». В решении подчеркивалось, что соглашение об алиментах не заключалось, а бывшая жена, по мнению суда, должна была знать о финансовых трудностях мужа и причинении вреда его кредиторам. Апелляция и кассация поддержали это решение, уточнив, что назначением платежей было «дарение близкому родственнику» без указания на выплату алиментов (подробнее см. “Ъ” от 18 января).

Светлана Серегина пожаловалась в ВС, подчеркивая, что суды не исследовали документы, подтверждающие расходование средств, а родитель должен содержать ребенка. Размер выплат, по ее мнению, не был завышенным и удовлетворял разумные потребности дочери в материальном обеспечении. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения судов.

Закон обязывает родителей содержать несовершеннолетних детей, но они могут «сами определять порядок и форму этого содержания», отметил ВС. На момент выплат Светлана Серегина вместе с ребенком проживала отдельно от должника, что «предполагает включение в платежи сумм на содержание дочери». Между тем в тот же период должник перестал платить по другим долгам, а расходование на семью средств, «превышающих необходимые для содержания ребенка, нарушает права кредиторов».

Для определения разумного размера средств на ребенка, отметил ВС, нужно «установить соотношение его интересов с интересами кредиторов». По закону размер алиментов составляет треть заработка. У должника двое детей от разных браков, которые в период спорных платежей были несовершеннолетними, то есть на каждого приходится по одной шестой. Но суды не установили размер дохода должника и, соответственно, сумму алиментов. Другая экс-супруга должника в декабре 2019 года получила судебное решение об утверждении алиментов на ребенка в размере 150 тыс. руб. ежемесячно. Вторая супруга вправе рассчитывать на «соизмеримую сумму», признал ВС, сочтя взыскание в конкурсную массу платежей в адрес Светланы Серегиной без вычета алиментов незаконным. Дело направлено на новое рассмотрение.

Решение ВС поможет должникам и их супругам «отстаивать выплаченные в преддверии банкротства алименты в отсутствие письменного соглашения», считает глава практики банкротства и реструктуризации Savina Legal Александра Алфимова. Плюсы этой позиции она видит в «очевидной социальной ориентированности на защиту интересов детей». Управляющий партнер юрфирмы ЮКО Юлия Иванова уточняет, что дети имеют приоритет перед обычными кредиторами по денежным обязательствам, так как алиментные требования относятся к первой очереди погашения в банкротстве.

Но важнейшей задачей суда здесь выглядит соблюдение баланса интересов, подчеркивает госпожа Иванова. Если размер выплаченных бывшей жене сумм не превышал размера, положенного ребенку по закону, здесь «нет нарушения прав кредиторов», считает Юлия Иванова.

В то же время партнер Guskov & Associates Игорь Гуськов видит в позиции суда проблему: «В решении ВС нет инструкции, как в отсутствие соглашений или решений суда отличить платеж по алиментам от попытки вывести денежные средства под видом благородных целей». «Это, безусловно, создает риски злоупотреблений, так как должник, перечисляя деньги по договорам дарения, потом может сослаться на то, что все это были алименты»,— соглашается младший партнер юргруппы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис. По мнению господина Гуськова, судам придется «внимательно исследовать все детали, чтобы не поставить в неравное положение уже кредиторов».

Екатерина Волкова, Анна Занина