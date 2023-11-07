Алименты хотят взять на бюджет

Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести государственную гарантию на выплату долгов по алиментам. В его законопроекте записана следующая схема: если приставы уже полгода не могут взыскать с человека долги по алиментам, то часть суммы начнет выплачивать государство. Оно же будет в дальнейшем судиться с должником. Депутат считает, что регионы могут выплачивать хотя бы прожиточный минимум на ребенка — 12–17 тыс. руб. ежемесячно. Опрошенные “Ъ” юристы не понимают, «откуда бюджет возьмет деньги», и не исключают, что оплата долгов государством лишь увеличит число злостных неплательщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проект поправок к Семейному кодексу РФ разработал глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предлагает добавить в кодекс новую ст. 120.1 «об исполнении алиментных обязательств органами опеки и попечительства». Этим органам будет передано исполнительное производство должника по алиментам, если оно «не было закончено или прекращено» в течение полугода. После этого часть долгов неплательщика должны будет выплачивать регионы. Итоговая цифра «устанавливается органами госвласти», но она не может быть меньше «величины прожиточного минимума» на ребенка в этом субъекте федерации, говорится в тексте законопроекта. Тем временем органы опеки смогут судиться с неплательщиками, подавая регрессные иски.

В пояснительной записке приводятся данные ФССП: эффективность взыскания алиментов в 2022 году составляла 28,5% при плановых 13,5%. А 96% возбужденных приставами уголовных дел приходится именно на неплательщиков алиментов. «Ситуация остается напряженной»,— говорится в записке.

Напомним, в октябре 2023 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании специального реестра должников по алиментам. В нем планируется размещать личные данные неплательщиков, суммы их задолженностей, сведения о розыске и привлечении к уголовной или административной ответственности. В правительстве надеются, что перечень повысит «эффективность правового воздействия» на неплательщиков. Господин Слуцкий считает, что его законопроект «дополняет указанный подход» и «предлагает конкретный механизм» получения средств.

«Ситуацию должно подхватить государство. Нужно поддержать детей, пока идут разбирательства и поиски должников»,— считает Леонид Слуцкий. Впрочем, он затруднился подсчитать, сколько денег понадобится для реализации его предложения. В пояснительной записке упоминаются суммы прожиточного минимума на детей в Белгороде (12,4 тыс. руб.), Иркутске (15,6 тыс.) и Московской области (17,7 тыс.). Однако в финансово-экономическом обосновании поправок говорится лишь, что средства потребуются, но их «точную сумму… определить невозможно», так как отсутствуют «точные данные» о числе должников. По данным “Ъ”, документ 7 ноября планируется направить в правительство РФ для получения отзыва.

«Задолженность россиян по алиментам составляет огромные суммы. Но чаще всего с должника просто нечего взять, он официально не работает, не пользуется банковскими счетами и не имеет имущества»,— рассуждает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова. Однако идея «обязать государство в лице органов опеки платить алименты за злостных неплательщиков, а потом самостоятельно за ними бегать» вызывает у нее вопросы: «Не очень понятно, откуда бюджет возьмет такие деньги».

Партнер адвокатской коллегии «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова говорит, что даже угроза лишения родительских прав «останавливает не всех должников». «Лучше минимальная сумма, чем вообще ничего»,— комментирует законопроект адвокат. Вместе с тем она отмечает: «Должники будут знать, что алименты за них будет платить государство в лице органов опеки и попечительства», что может вызвать рост числа неплательщиков. Впрочем, госпожа Павлова не исключает, что государство будет взыскивать долг эффективнее, если речь будет идти о долге бюджету.

Александр Воронов