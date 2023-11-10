Связь поперек дороги

Минтранс хочет внести в договоры между владельцем автодорог и инженерных коммуникаций пункт о том, что перенос инфраструктуры в случае реконструкции должен оплачивать собственник трассы. Правило должно распространяться и на сети связи, говорят в министерстве. Раньше операторы сами оплачивали все переносы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом приказа Минтранса, который определяет существенные условия договоров, заключаемых владельцами инженерных коммуникаций с владельцами автодорог в случае прокладки, переноса или переустройства сетей в полосах отвода. Документ опубликован для общественного обсуждения 2 ноября. Из него следует, что одним из условий договора должно стать обязательство владельца дороги переносить или переустраивать инженерные коммуникации за свой счет, если причиной стала его инициатива. Например, если речь идет о капремонте или реконструкции автодороги.

По словам главы Ассоциации малых операторов России (объединяет 100 провайдеров связи) Дмитрия Галушко, мера распространяется на компании связи, что сократит затраты на перенос сетей: «Раньше в случае ремонта или реконструкции дорог их владельцы вынуждали операторов оплачивать все работы по переносу сетей. Это включалось в договор».

Проект приказа касается операторов связи, хотя в большей степени затрагивает интересы компаний, прокладывающих линии электропередачи, уточняет источник “Ъ” в одной из крупных сотовых компаний. Однако, подчеркивает он, в ФЗ-257 (об автомобильных дорогах и дорожной деятельности) сейчас не определен термин «инженерные коммуникации». «В связи с этим вопрос отнесения линий связи к инженерным коммуникациям остается на усмотрение владельцев автодорог. То есть нет однозначного ответа на вопрос, кто понесет затраты при переносе инфраструктуры — операторы или владельцы автодорог»,— полагает собеседник “Ъ”.

«С нашей точки зрения, проект приказа Минтранса никак не меняет текущий процесс заключения договоров между операторами связи и владельцами автотрасс,— считают в "МегаФоне".— Основным регулятивным пробелом в этом вопросе было и остается отсутствие обязательства владельца автодороги по выдаче технических условий для возведения того или иного объекта связи. Обеспечения прозрачности в этом вопросе мы как отрасль ожидаем от профильного транспортного регулятора». В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев.

В Минтрансе “Ъ” объяснили, что, согласно ФЗ от 2009 года №384, сеть инженерно-технического обеспечения — это «совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений». Исходя из положений ст. 521 Градостроительного кодекса к сетям инженерно-технического обеспечения относят сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также сети связи. «Таким образом, исходя из совокупности норм законодательства действие проекта приказа Минтранса распространяется в том числе на сети связи»,— заверили в министерстве.

Строительство сетей вдоль автомобильных дорог было одним из условий для продления на десять лет разрешений на использование частот 800 МГц и 2600 МГц для сетей LTE, но в 2022 году Минцифры в качестве мер поддержки операторов освободило их от обязательств по покрытию сетями LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более 1 тыс. человек. Сейчас власти хотят вернуться к этой норме (см. “Ъ” от 20 июня).

«Строить сети вдоль трасс в целом дороже, чем в населенных пунктах, а окупаемость ниже, поэтому инвестировать в это операторам невыгодно»,— объясняет собеседник “Ъ” на телеком-рынке. По его мнению, текущая инициатива Минтранса улучшит привлекательность таких проектов для компаний.

Юлия Тишина