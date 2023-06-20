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Коммерсантъ FM
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Автотрассам готовят новое покрытие

Операторов связи обяжут делиться придорожной инфраструктурой

Минцифры готовит ко второму чтению поправки к законопроекту о совместном использовании частот и базовых станций операторами связи в небольших населенных пунктах. Они обяжут операторов также делиться инфраструктурой вдоль федеральных трасс. Операторы опасаются, что обеспечение доступа других компаний к сетям потребует расширения мощности и дополнительных расходов. Эксперты же добавляют, что на ключевых трассах и так обеспечен необходимый уровень покрытия, в отличие, например, от региональных дорог.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке рассказали, что Минцифры обсуждает с отраслью расширение требований законопроекта о совместном использовании частот и базовых станций в небольших населенных пунктах на автомобильные дороги. Речь идет о поправках к закону «О связи», которые Комитет Госдумы по связи и IT внес в Госдуму в июле 2022 года. В соответствии с ними оператор связи, оказывающий услуги на территории не менее чем две трети населенного пункта, включенного в перечень Минцифры, должен заключать договор о совместном использовании частотного спектра и базовых станций (БС) с другим оператором, имеющим соответствующую лицензию связи. Инициатива направлена на обеспечение услугами связи населенных пунктов с численностью жителей от 500 до 1 тыс. человек, их список составляет Минцифры. Документ был принят в первом чтении 1 июня.

В рамках поправок ко второму чтению требования планируется расширить на участки федеральных трасс, подтвердили в Минцифры: «Конкретные критерии выбора участков автодорог, где сейчас услуги связи оказывает один оператор, и включения их в перечень для совместного использования средств связи будут определены постановлением правительства». В МТС, «Вымпелкоме», Tele2, «МегаФоне» отказались от комментариев.

В марте 2022 года Минцифры в качестве мер поддержки операторов освободило их от обязательств по покрытию сетями LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более 1 тыс. человек. Это требование было одним из условий для продления на десять лет разрешений на использование частот 800 МГц и 2600 МГц для сетей LTE.

Сейчас власти хотят вернуться к необходимости обеспечивать покрытие на федеральных трассах, но основная задача в том, чтобы оптимизировать использование инфраструктуры, говорит один из источников “Ъ”. По его словам, проблемы с поставками оборудования сохраняются: «На рынке много посредников, которые могут привезти оборудование Nokia, Ericsson, Huawei, но не способны гарантировать его работу и лицензии на активацию софта».

Источники “Ъ” в отрасли допускают, что из-за необходимых согласований рассмотрение законопроекта может быть перенесено на осень: «Важно уточнить критерии уникальности БС вдоль дороги, актуальные и для населенных пунктов, так как доступ других операторов потребует доумощнения оборудования, получения дополнительных лицензий».

Другой собеседник отмечает, что операторы в целом против того, чтобы совместное использование инфраструктуры на трассах стало обязательным: «Строительство сетей вдоль дорог дороже, чем в населенных пунктах, поэтому вопросы договоренностей о шеринге БС нужно оставить на саморегулирование отрасли». О размещении оборудования сложно договориться с «Автодором», уточняет другой источник “Ъ”: «Ключевая проблема — подключение к энергетической инфраструктуре вдоль трасс, которая рассчитана только на освещение». Поэтому, добавляет он, операторы предпочитают использовать инфраструктуру близлежащих населенных пунктов.

При этом проблем с покрытием связью федеральных трасс как таковых уже почти нет, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в то время как с региональными дорогами ситуация гораздо хуже: «Операторы не будут инвестировать в развитие там сетей, поскольку не получат отдачи». По его мнению, вопрос покрытия региональных трасс с точки зрения регулирования сейчас стоит острее, чем федеральных. Там зачастую не бывает даже голосовой связи, подчеркивает эксперт, поэтому «стоит обязать операторов строить и совместно использовать инфраструктуру как раз на региональных дорогах».

Юлия Тишина

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