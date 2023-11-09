Закон туринского тяготения

В Турине состоялась жеребьевка Nitto ATP Finals — стартующего в воскресенье итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с участием восьми сильнейших игроков мира и призовым фондом $15 млн. На предварительном этапе лучшие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев второй год подряд попали в одну группу, где им составили компанию вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев из Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев (слева) и Андрей Рублев

Фото: Amr Alfiky / Reuters Даниил Медведев (слева) и Андрей Рублев

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В этом году Nitto ATP Finals практически не способен изменить ситуацию на вершине мирового рейтинга по итогам сезона. Уже ясно, что вследствие серии неудач, которые постигли Карлоса Алькараса в течение двухмесячного отрезка после US Open, Новак Джокович почти наверняка останется на первом месте. Для этого 36-летнему сербу достаточно выиграть в Турине лишь один матч, в то время как испанцу для гарантированного сохранения за собой второй позиции требуются две победы. В свою очередь, Даниил Медведев полностью обезопасил себя от чужих посягательств на свое третье место. Даже ближайший из его преследователей, дебютант итоговых турниров итальянец Янник Синнер, при самом удачном для себя раскладе не имеет ни малейшего шанса обойти россиянина.

Ниже, конечно, реальны некоторые изменения. Скажем, прошлогодний полуфиналист Андрей Рублев претендует на то, чтобы обогнать Синнера и впервые в карьере стать четвертым, но это возможно лишь в том случае, если россиянин выйдет в финал, а итальянец провалится в глубокую яму на глазах своей публики. Замыкающий восьмерку датчанин Хольгер Руне теоретически способен зацепиться за пятое место. Хотя для этого знаменитый немец Борис Беккер, который в свое время трижды побеждал на итоговых турнирах, а недавно стал тренировать датчанина, должен не только вдохнуть в своего подопечного стопроцентную уверенность, но и волшебным образом адаптировать его игру кручеными ударами на задней линии к достаточно быстрому туринскому покрытию.

Впрочем, даже без явных рейтинговых интриг итоговый турнир АТР, как обычно, будет чрезвычайно интересен сам по себе.

Ведь на кону стоит престижнейший титул, а чемпион — в том случае, если не проиграет на групповом этапе ни одного матча,— получит более $4,8 млн и 1500 рейтинговых очков, которые по-любому послужат серьезной базой для поддержания высокого места в мировой классификации на протяжении всего следующего сезона. О чем говорить, если даже один матч в группе приносит его победителю 200 очков и $390 тыс.— гораздо больше, чем выход в финал целого турнира категории 250. То есть встреч без наличия мотивации в Турине не может быть по определению.

Тех, кто переживает за Даниила Медведева (3-й номер посева) и Андрея Рублева (5-й), перед началом жеребьевки больше всего интересовал вопрос, попадут ли два россиянина в одну и ту же группу, как было год назад. И ответ на него был положительным. Россияне оказались в Красной группе, которую возглавил Карлос Алькарас (2-й), а замкнул Александр Зверев из Германии (7-й). Другую, Зеленую, группу составили Новак Джокович (1-й), Янник Синнер (4-й), грек Стефанос Циципас (6-й) и Хольгер Руне (8-й).

Фактор конкуренции Медведева и Рублева на предварительном этапе можно трактовать по-разному. С одной стороны, выйти в полуфинал вдвоем им будет нелегко. Все-таки Алькарас, даже несмотря на не лучшие кондиции, остается крайне опасным соперником, а Зверев не должен считаться аутсайдером хотя бы в силу того, что дважды, в 2018 году в Лондоне и в 2021-м в Турине, брал на итоговых турнирах титулы. С другой стороны, при таком раскладе шанс увидеть в play-off минимум одного россиянина повышается хотя бы с точки зрения теории вероятности. Ярким тому примером может служить предыдущий итоговый турнир, по ходу которого Медведев неожиданно потерпел три поражения, зато Рублев впервые за три года выступлений на Nitto ATP Finals пробился в полуфинал.

Заранее верно оценить соотношение сил в группах на итоговых турнирах всегда непросто. Уровень игры их участников предельно высок, хотя далеко не все из них в конце сезона находятся на пике формы.

В некоторой степени ситуацию может иллюстрировать статистика — баланс побед и поражений каждого игрока с соперниками. Так вот в Зеленой группе явным фаворитом с показателем 16:4 является Джокович, шестикратный чемпион Nitto ATP Finals. Дальше идут Руне (6:2), Циципас (7:15), а замыкает список Синнер (2:10), который в октябре вроде бы демонстрировал отличный теннис.

В Красной группе положительный баланс лишь у Медведева (18:11), у Алькараса он нейтральный (5:5), а у Зверева (15:16) и Рублева (5:11) — отрицательный. Но если судить по результатам осенних европейских турниров в залах, то именно Рублев, доходивший до полуфиналов в Вене и Париже, и выглядит здесь предпочтительнее всего.

Евгений Федяков