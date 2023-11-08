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«В таких условиях пришлось не наслаждаться, а выживать»

Вера Звонарева о своей победе на WTA Finals

В понедельник в мексиканском Канкуне пара в составе россиянки Веры Звонаревой и немки Лауры Зигемунд выиграла WTA Finals — итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $9 млн. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову 39-летняя Звонарева, которая стала самой возрастной чемпионкой WTA Finals и благодаря этому успеху спустя 17 лет вернулась в первую десятку мирового парного рейтинга, прокомментировала одну из самых ярких побед в своей карьере и рассказала о сложностях, которые возникли у всех участниц турнира в связи с мексиканскими погодными катаклизмами.

Лаура Зигемунд и Вера Звонарева

Лаура Зигемунд и Вера Звонарева

Фото: Henry Romero , Reuters

Лаура Зигемунд и Вера Звонарева

Фото: Henry Romero , Reuters

— Ваша победа с Лаурой Зигемунд стала едва ли не самой крупной неожиданностью всего года в парном разряде WTA Tour. Попав на итоговый турнир в последний момент, вы обыграли несколько дуэтов, которые со стороны казались гораздо сильнее вас. Что стало решающим фактором?

— Если смотреть на весь год в целом, наш результат действительно может показаться неожиданным. Но на самом деле это не совсем так, поскольку мы с Лаурой достаточно сыгранная пара. Вместе выступаем три года, пусть даже с перерывами, и достигли хорошего взаимопонимания, которое делает наш дуэт достаточно опасным. Кроме того, мы обе до сих пор играем одиночку, хотя я — меньше, чем раньше, и, будучи универсальными теннисистками, способны тактически подстроиться под любых соперниц. Ясно, что получается это не всегда.

Но у нас и раньше были большие победы — на US Open в 2020 году и в Майами в прошлом сезоне.

А то, что мы попали в Канкун последними, возможно, даже помогло. За последний месяц мы провели большое количество упорных матчей, приноровились к повышенному психологическому давлению и наиграли какие-то дополнительные комбинации.

— На что вы рассчитывали в Канкуне, заработав туда путевку на заключительном турнире регулярного сезона в Наньчане?

— Наверное, на данном этапе моей карьеры такого понятия — рассчитывать на что-то — просто не существует. Я выхожу и стараюсь показать максимум в каждом матче, вне зависимости от места проведения турнира и его престижности. Поэтому, решив задачу попадания в Канкун, мы просто выдохнули и попытались получить удовольствие от соперничества с лучшими парами мира. Вот только с погодой не повезло. В таких условиях пришлось не наслаждаться, а выживать.

Фото: Henry Romero, Reuters

Фото: Henry Romero, Reuters

— Практически все одиночницы сначала жаловались в Канкуне на запоздалую готовность корта к турниру, а затем — на ливни и шквалистый ветер. А как вы отнеслись к сложившейся ситуации и сколько времени для тренировок было в вашем распоряжении?

— Условия были равными для всех, хотя пару в такую погоду играть даже тяжелее. Дело в том, что в одиночке при сильном ветре ты можешь бить по мячу с определенным запасом, посылая его выше над сеткой или недостаточно глубоко к задней линии. В паре же тебе этого никто не позволит, поскольку одна из соперниц почти всегда находится у сетки и перехватывает легкие мячи. Корт действительно был готов очень поздно, и у каждой из нас была возможность опробовать его в течение часа за день до начала турнира. Это очень мало. После прилета в Канкун мы тренировались на двух тренировочных кортах рядом с отелем. Там было более медленное покрытие, а приоритет отдавался одиночницам. И в те дни мы тоже тренировались всего по часу в день.

— Какая игра на турнире оказалась самой тяжелой?

— Один матч выделить сложно. Но с точки зрения психологии крайне непростой и важной для нас стала последняя встреча группового этапа с Джессикой Пегулой и Коко Гауфф. Она началась вечером в ураганный ветер, к которому наши соперницы лучше адаптировались, поскольку перед этим играли одиночку.

Вскоре после проигранного нами первого сета матч прервался, затем переносился из-за дождей и в итоге завершился лишь через два дня.

На решающем тай-брейке мы сначала ушли вперед, но затем допустили несколько ошибок и при счете 8:8 были на волоске от поражения, однако, не без помощи удачи, все-таки взяли два последних розыгрыша. Полуфинал, в котором мы тоже уступили первый сет, был непростым по другой причине. Раньше мы никогда не встречались с одной из соперниц, австралийкой Сторм Хантер (первой ракеткой мира в паре по итогам года.— «Ъ»), и пришлось приспосабливаться уже по ходу дела. Ну а финал есть финал. Это всегда особенная история, даже если завершается в двух партиях.

— До Wimbledon, где вы с Зигемунд дошли до четвертьфинала, ваш дуэт в этом году, по большому счету, ничего не показал. С чем связан резкий прогресс во второй половине сезона?

— После прошлогодней победы в Майами я не выступала из-за травмы ахилла и не была уверена, что смогу полноценно вернуться в этом году. Поэтому на начало сезона Лаура договорилась с другой партнершей. Вышло так, что совместные выступления с ней мы возобновили тоже в Майами, из-за отсутствия игровой практики форму мне приходилось набирать по ходу дела, а Лаура, сама получив травму, частично пропускала грунтовый сезон. Полной уверенности, что все сложится хорошо, никогда не бывает. Но мы пытались подойти к сложившейся ситуации с холодной головой, делать грамотные выводы, правильно строить тренировочный процесс. А еще очень важно, что у нас есть общее видение того, как должна строиться парная игра.

Фото: Henry Romero, Reuters

Фото: Henry Romero, Reuters

— На уровне WTA вы выступаете с 2000 года. Как вам удается до сих пор поддерживать хорошую физическую форму?

— Учитывая количество травм, которые были у меня на протяжении карьеры, это непросто. Да и себе хочется внимание уделять, поэтому если раньше я отталкивалась исключительно от тенниса, то сейчас подход немного другой.

Есть и еще один момент. Я не могу тренироваться прежнее количество часов просто потому, что в таком случае, скорее всего, заработаю новую травму.

Опыт, который накопился у меня, позволил сделать некоторые выводы и найти в нынешнем сезоне определенный баланс, хотя это удается не всегда. В середине карьеры я вряд ли могла представить себе, что после стольких травм смогу так долго держаться на высоком уровне. В какой-то степени меня это удивляет. Но я люблю теннис и постараюсь выступать до тех пор, пока у меня будут оставаться моральные и физические силы бороться за каждый розыгрыш.

— Тогда каковы ваши планы на будущий год?

— Пока по следующему сезону какого-то решения нет. Хочется отдохнуть, немного прийти в себя. Последствия травм никуда не делись, и сначала нужно внимательно изучить турнирное расписание. Думаю, что Лаура тоже отдохнет, и после этого мы посмотрим, какой будет план.

Теннисистка Вера Звонарева

Теннисистка Вера Звонарева

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

Теннисистка Вера Звонарева

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

— Воспринимаете ли вы триумф в Канкуне и возвращение в топ-10 парного рейтинга впервые с 2006 года как некую награду за преданность теннису?

— Не задумывалась об этом. Хотя в какой-то степени, может, и есть доля истины в ваших словах. Ведь если бы я не приняла решение продолжить, сконцентрировавшись в нынешнем сезоне на паре, то никакого Канкуна просто не случилось бы.

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