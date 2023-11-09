«Магнит» начнет нанимать иностранцев из-за дефицита кадров

Ритейлер «Магнит» запускает программу набора линейного персонала среди иностранных граждан. В пресс-релизе сообщается, что компания имеет сложности с набором сотрудников из России, поэтому ритейлер начнет сотрудничество с другими государствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Ритейл столкнулся с серьезными вызовами на рынке труда, которые приводят к дефициту линейных кадров — сотрудников магазинов, распределительных центров, водителей. Поэтому «Магнит» меняет подход к работе с персоналом и расширяет целевую аудиторию найма. Частью этого подхода является наем граждан других государств»,— приводит пресс-служба «Магнита» слова директора по персоналу Анны Бобровой.

На первом этапе к работе привлекут 40 граждан Узбекистана в распределительный центр в Татарстане. «Магнит» подписал соглашение с агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности Узбекистана. В рамках этого договора компания будет оплачивать переезд сотрудников, а также обеспечит их бесплатным жильем и питанием до получения трудового патента, поможет с оформлением документов и подготовкой к экзамену по русскому языку.

Компания также рассматривает возможность найма персонала из Киргизии и Таджикистана, а также из стран дальнего зарубежья (в первую очередь из Индии). Иностранные граждане в основном будут рассматриваться в логистических операциях на позиции кладовщиков-комплектовщиков и грузчиков, сообщается в пресс-релизе.

О ситуации с наймом иностранных рабочих — в материале «Ъ» «Дефицит рабочих рук компенсируют только надежды».

Дельгир Манджиева