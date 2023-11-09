Чем известен главком ВСУ Валерий Залужный

Биография и взгляды главнокомандующего вооруженными силами Украины — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich / Reuters Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военная карьера

Залужный Валерий Федорович родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область) в семье военнослужащего. В 1993 году с отличием окончил Новоград-Волынский машиностроительный техникум.

Имеет три высших образования. Окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища (1997), Национальную академию обороны Украины (2007), Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2014). В 2020 году получил степень магистра по международным отношениям в Острожской академии в Ровенской области.

Прошел все ступени военной службы: от командира взвода до комбата. В 2007 году назначен начальником штаба—первым заместителем командира 24-й Железной механизированной бригады в Яворове Львовской области. С 2009 года возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду в Волынской области. С июля 2014 года принимал участие в войне в Донбассе, став заместителем командующего сектора С. В августе 2014 года был переброшен в Дебальцево — район самых тяжелых боев, завершившихся окружением украинской группировки («дебальцевский котел»).

В 2017 году Валерию Залужному присвоено звание генерал-майор. В том же году он назначен начальником штаба—первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад» сухопутных войск ВС Украины.

С 2018 по 2019 год был начальником объединенного оперативного штаба ВСУ—первым заместителем командующего объединенными силами. С 2019 года — командующий войсками оперативного командования «Север» с базой в Чернигове.

27 июля 2021 года назначен главнокомандующим вооруженными силами Украины. 5 марта 2022 года повышен президентом Владимиром Зеленским до звания генерала армии Украины.

Интересные факты и взгляды

Валерий Залужный — первый главнокомандующий ВСУ, не служивший в советской армии. Оказавшись на посту, он отказался от модели управления войсками из единого центра и запустил процесс децентрализации. Одним из его первых шагов после назначения на должность главнокомандующего стало разрешение солдатам открывать ответный огонь без согласования с высшим руководством.

Развивал сержантский армейский корпус, обязал военнослужащих изучать английский язык, выступал за интеграцию в НАТО.

В 2022 году вошел в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.

В январе 2023 года издание The New York Times сообщило, что Валерий Залужный получил в наследство $1 млн от американца украинского происхождения Григория Степанца, который работал в компании Microsoft и являлся разработчиком программного обеспечения. По данным газеты, генерал пожертвовал всю сумму на нужды украинской армии.

2 ноября 2023 года в своей статье для британского издания The Economist написал, что военный конфликт с РФ «зашел в тупик» и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит. Также он назвал критическим фактором «превосходство России в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы».

Свободно владеет английским языком. Женат, две дочери.