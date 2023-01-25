NYT: Залужный унаследовал $1 млн от гражданина США и пожертвовал его армии Украины

Командующий украинской армией генерал Валерий Залужный в этом месяце пожертвовал вооруженным силам Украины $1 млн из наследства, полученного им от американца украинского происхождения Грегори Степанца. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на семью господина Степанца. Факт пожертвования подтвердила пресс-служба Минобороны Украины.

The New York Times не указывает, были ли Валерий Залужный и Грегори Степанец знакомы лично. Как сказано на сайте Dignity Memorial, Грегори Степанец из Редмонда, штат Вашингтон, скончался на 85-м году жизни 24 октября 2022 года.

О пожертвовании украинского генерала говорится в контексте финансовой помощи, которую украинцы оказали своим военным. За весь 2022 год частные лица и предприятия пожертвовали вооруженным силам Украины порядка $500 млн. The New York Times отмечает, что это значительно превышает объем пожертвований на гуманитарную помощь ($20 млн).

Осенью издание «Суспильне» выяснило, что около четверти всех украинцев (24%) пожертвовали деньги непосредственно на нужды военных. Благотворительная организация «Вернись живым» собрала для вооруженных сил Украины $132 млн. Фонд Сергея Притулы пожертвовал им $87 млн.

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Дарья Эрозбек