Церковь Анненкирхе подала в суд на блогера Вадима Егорова по статье о клевете

Лютеранская церковь Св. Анны (Анненкирхе) в Санкт-Петербурге подала в суд иск по статье о клевете в адрес блогера Вадима Егорова. На соответствующее сообщение в соцсетях церкви 9 ноября обратил внимание «Закс.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Как пояснили в Анненкирхе, речь идет о словах блогера в интервью с художницей Никой Клецки, в котором господин Егоров назвал религиозное учреждение «сепаратистским объединением» и «немножко антироссийским проектом».

«От имени церкви заявляем, что все перечисленное — клевета. Данная ситуация слишком серьезная, чтобы оставлять ее без внимания и пояснений с нашей стороны»,— прокомментировали в Анненкирхе.

Уточняется, что представители церкви уже написали на Вадими Егорова заявление и подали в суд.

Ранее «Ъ-СПб» писал о намерении церкви Анненкирхе открыть новое креативное пространство в квартале «Брусницын».

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