Лютеранская церковь Анненкирхе откроет новое креативное пространство в квартале «Брусницын»

Лютеранская церковь Анненкирхе откроет летом на Васильевском острове культурный центр, сувенирную лавку и спешелти-кофейню. Креативное пространство начнет работу в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование Китайского Нового Года в культурном квартале «Брусницын».

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Празднование Китайского Нового Года в культурном квартале «Брусницын».

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Команда Анненкирхе займет помещение площадью 1 тыс. кв. м., в котором будут проводить выставки, концерты и другие мероприятия. На июль запланировано открытие выставки «Апокалипсис», на которой расскажут «с помощью современного искусства, масштабных инсталляций и интерактивной экскурсии все самое важное и интересное о Судном дне».

В то же время саму Анненкирхе закроют на ремонт на 1 год. Проект преобразования церкви создал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Напомним, что общая площадь пространства «Брусницын» достигает 3 га, его запустили в июле прошлого года рядом с «Севкабель Портом».

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