Урин объяснил сбои с билетами на «Щелкунчик» десятками тысяч запросов в минуту

Гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил, что сбои с покупкой билетов на балет «Щелкунчик» на сайте театра наблюдались только в начале продаж, когда число запросов превышало 75 тыс. в минуту. В остальное время, по его словам, система продажи билетов на сайте работала без сбоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ

Официальный ответ Владимира Урина опубликовала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в Telegram-канале. 7 ноября она направила обращение в связи с вопросами граждан из-за сбоев продаж на «Щелкунчика». Также госпожа Ямпольская уточняла, планируется ли изменить правила продажи, увеличить количество показов.

В ответе Владимир Урин отметил, что «Щелкунчик» — самый часто исполняемый спектакль классического репертуара театра, в этом сезоне планируется 23 показа. Правила продажи билетов, предполагающие некоторые ограничения, он объяснил борьбой «с неконтролируемой скупкой билетов перекупщиками».

Предварительная продажа билетов на кассе театра на представления 23-29 декабря стартовали 4 ноября, а на сайте — с 5 ноября. В ночь на 4 ноября сотни человек выстроились в очередь за браслетами, которые обеспечивают место в очереди к кассам театра.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Зрители "прощелкали" билеты»

Лусине Баласян