Стандарт подводят к закону
Механизм комплексной реструктуризации долгов хотят внедрить во все банки
Стандарт урегулирования долгов физлиц может стать обязательным для всех банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила придать этому механизму силу закона. Сейчас он носит добровольный характер — его применяют 11 кредитных организаций. Однако остаются игроки рынка, которые не пытаются договориться с клиентами, попавшими в сложные жизненные ситуации, подчеркнула Набиуллина.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Сам стандарт регулятор утвердил в апреле этого года. Клиенты с несколькими потребительскими ссудами могут получить послабления по всем продуктам сразу. Для этого нужно обратиться в любой банк, который выдавал кредит. С этого момента организация становится оператором реструктуризации и должна оповестить других кредиторов заемщика. О том, кому доступен механизм, — в справке “Ъ FM”:
Обратиться за реструктуризацией можно с любыми потребительскими ссудами, в том числе ипотекой и задолженностью по кредитным картам. Речь идет, например, об отсрочке погашения долга и процентов с увеличением срока кредита и снижением платежа. Также гражданину могут полностью или частично отменить начисленные неустойки или списать обязательства при уплате отступных.
На послабления в первую очередь могут претендовать клиенты или созаемщики, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, если они нетрудоспособны дольше двух месяцев, их средний доход снизился более чем на треть, их призвали на срочную военную службу, они получили долги в наследство от умершего или ушли в декрет.
Кредитные организации вправе обозначать и другие трудные ситуации. Правда, любое обстоятельство придется подтвердить документами. Заявление на реструктуризацию разрешают подавать как в случае просрочки, так и в ситуациях, когда есть решение суда о банкротстве и реализации имущества. Если заемщик нарушит условия процедуры, то кредитор вправе взыскать долг без суда — по исполнительной надписи нотариуса.
Как подчеркнула глава Центробанка, за время действия стандарта кредитные организации урегулировали 4 тыс. спорных ситуаций. И это хороший показатель, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Однако механизм, вероятно, выгоден не всем банкам, и не все игроки наработали по нему достаточно практики, говорит она:
«Клиент подает заявление, указывает все кредиты во всех банках. И уже те, кто входит в систему этих стандартов, сами определяют оператора реструктуризации, того, кто будет проводить эту реструктуризацию, чтобы человек максимально мог выйти из долгов. Понятно, что кому-то это выгодно, кому-то нет, у кого-то больше практики, у кого-то меньше. Кто-то готов идти на медиацию, кто-то хочет получать прибыль, штрафы и пени, ему выгоднее судебный процесс.
Кто-то боится, что это будет в пользу масштабных игроков, более крупных банков, но в активном обсуждении участвуют крупнейшие организации, которые работают с ритейлом и потребительским кредитованием. Вот эти 11 банков — основные кредиторы на рынке. Поэтому, думаю, в дальнейшем это разовьется. Определенная практика уже есть. Меня удивило количество кейсов урегулирования. Раз их так много, значит, стандарт работает. В целом это правильно».
Кроме того, с 3 ноября граждане могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства. По словам главы Минэкономики Максима Решетникова, в МФЦ уже поступили первые 30 заявлений. Подать его могут физлица с задолженностью от 25 тыс. руб. до 1 млн руб.
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