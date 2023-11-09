Стандарт подводят к закону

Стандарт урегулирования долгов физлиц может стать обязательным для всех банков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила придать этому механизму силу закона. Сейчас он носит добровольный характер — его применяют 11 кредитных организаций. Однако остаются игроки рынка, которые не пытаются договориться с клиентами, попавшими в сложные жизненные ситуации, подчеркнула Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сам стандарт регулятор утвердил в апреле этого года. Клиенты с несколькими потребительскими ссудами могут получить послабления по всем продуктам сразу. Для этого нужно обратиться в любой банк, который выдавал кредит. С этого момента организация становится оператором реструктуризации и должна оповестить других кредиторов заемщика. О том, кому доступен механизм, — в справке “Ъ FM”:

Обратиться за реструктуризацией можно с любыми потребительскими ссудами, в том числе ипотекой и задолженностью по кредитным картам. Речь идет, например, об отсрочке погашения долга и процентов с увеличением срока кредита и снижением платежа. Также гражданину могут полностью или частично отменить начисленные неустойки или списать обязательства при уплате отступных. На послабления в первую очередь могут претендовать клиенты или созаемщики, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Например, если они нетрудоспособны дольше двух месяцев, их средний доход снизился более чем на треть, их призвали на срочную военную службу, они получили долги в наследство от умершего или ушли в декрет. Кредитные организации вправе обозначать и другие трудные ситуации. Правда, любое обстоятельство придется подтвердить документами. Заявление на реструктуризацию разрешают подавать как в случае просрочки, так и в ситуациях, когда есть решение суда о банкротстве и реализации имущества. Если заемщик нарушит условия процедуры, то кредитор вправе взыскать долг без суда — по исполнительной надписи нотариуса.

Как подчеркнула глава Центробанка, за время действия стандарта кредитные организации урегулировали 4 тыс. спорных ситуаций. И это хороший показатель, отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Однако механизм, вероятно, выгоден не всем банкам, и не все игроки наработали по нему достаточно практики, говорит она:

«Клиент подает заявление, указывает все кредиты во всех банках. И уже те, кто входит в систему этих стандартов, сами определяют оператора реструктуризации, того, кто будет проводить эту реструктуризацию, чтобы человек максимально мог выйти из долгов. Понятно, что кому-то это выгодно, кому-то нет, у кого-то больше практики, у кого-то меньше. Кто-то готов идти на медиацию, кто-то хочет получать прибыль, штрафы и пени, ему выгоднее судебный процесс.

Кто-то боится, что это будет в пользу масштабных игроков, более крупных банков, но в активном обсуждении участвуют крупнейшие организации, которые работают с ритейлом и потребительским кредитованием. Вот эти 11 банков — основные кредиторы на рынке. Поэтому, думаю, в дальнейшем это разовьется. Определенная практика уже есть. Меня удивило количество кейсов урегулирования. Раз их так много, значит, стандарт работает. В целом это правильно».

Кроме того, с 3 ноября граждане могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства. По словам главы Минэкономики Максима Решетникова, в МФЦ уже поступили первые 30 заявлений. Подать его могут физлица с задолженностью от 25 тыс. руб. до 1 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова