ЦБ: для банков нужно ввести обязательный стандарт урегулирования долгов физлиц

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого обсуждались вопросы защиты граждан с высокой долговой нагрузкой. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила ввести обязательный для всех банков стандарт защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании долгов.

«Сейчас у многих заемщиков больше одного кредита, причем они берут в разных банках. Когда у такого человека возникают проблемы, он не может договориться со всеми банками одновременно. И для того, чтобы решить проблему комплексного урегулирования долга перед кредиторами, мы разработали и в этом году утвердили стандарт комплексного урегулирования»,— отметила госпожа Набиуллина. По ее словам, сейчас разработанный ЦБ стандарт применяют 11 банков, которые уже урегулировали с клиентами более 4 тыс. спорных ситуаций, связанных с долгами.

Однако, как пояснила глава ЦБ, многие финорганизации предпочитают не применять этот стандарт и не пытаются договариваться с клиентами, оказавшимися в трудной ситуации. В связи с этим Эльвира Набиуллина призвала придать стандарту «силу закона». «Тогда он станет обязателен для всех банков и люди смогут решать проблему с разными банками, а не только с теми, кто добровольно придерживается этого стандарта»,— пояснила она.

Владимир Путин поддержал предложение госпожи Набиуллиной и попросил ее доработать инициативу вместе с экономическим блоком правительства.

Глава Минэкономики Максим Решетников в ходе совещания сообщил, что в МФЦ уже поступили первые 30 заявлений граждан о процедуре личного банкротства. Подать такое заявление могут физлица, имеющие задолженность от 500 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, по его словам, с 1 июля 2024 года госорганы планируется перевести на электронный документооборот по процедуре банкротства. Министр пояснил, что после того как человек собрал необходимые справки, ему нужно заполнить заявление о банкротстве, лично подать документы в МФЦ, а дальше запустится разработанный алгоритм. Президент идею о переводе процедуры банкротства в электронную форму поддержал и заявил, что «сделать это нужно как можно быстрее, чтобы у людей была удобная форма для работы с этой проблемой».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Банкротам раздвигают границы».

Александр Кислов