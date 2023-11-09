ЦБ в 2024 году протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду

Центральный Банк России в следующем году протестирует оплату с помощью цифрового рубля по динамическому QR-коду. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах форума «Финополис». Динамический QR-код используется при оплате через систему быстрых платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику»,— заверила Ольга Скоробогатова.

Также госпожа Скоробогатова отметила, что в 2024 году планируется расширить перечень физлиц-участников пилота по цифровому рублю с 600 человек до нескольких тысяч и кратно увеличить число юридических лиц.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, используемая в России. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в России, вступили в силу с 1 августа 2023 года. В том же месяце началось тестовое использование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц. До 2025 года операции с цифровым рублем проходят в тестовом режиме.

Подробнее о снятии цифрового рубля — в материале «Ъ.Fm» «Цифровой рубль загрузили в банкоматы».

Александра Горошилова