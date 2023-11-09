Аяз Шабутдинов взят под госсзащиту

Как стало известно «Ъ», уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил в поддержку блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, арестованного по обвинению в особо крупом мошенничестве. Бизнес-омбудсмен полагает, что в основе громкого уголовного дела лежат гражданские споры, которые находятся на стадии рассмотрения судов, а адвокаты блогера и его коммерческой структуры, да и сами предприниматели могли быть ущемлены в своих правах в ходе обысков и других следственных действий. Следствие, в свою очередь, продолжает принимать заявления от клиентов, обманутых блогером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Аяз Шабутдинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Блогер Аяз Шабутдинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К Борису Титову поступило обращение компании «Лайк Центр», основатель которой, как сообщал «Ъ», оказался под следствием. 3 ноября в рамках возбужденного следственным управлением УВД по Центральному округу Москвы уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были произведены обыски в квартире Аяза Шабутдинова и в офисе «Лайк Центра». В этот же день блогер был задержан, ему предъявили обвинение, а впоследствии он был арестован решением Таганского райсуда.

При этом руководство компании, обращаясь к господину Титову, указало, что основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление в правоохранительные органы одной из клиенток «Лайк Центра». В нем сообщалось об обмане на 1,9 млн руб. Причем эта сумма сложилась не только из суммы, переведенной в адрес «Лайк Центра», но и из компенсации морального вреда, а также расходов, понесенных ею в ходе гражданского судопроизводства.

Автор заявления и ООО «Группа компаний "Лайк"» заключили договор возмездного оказания услуг в июне 2019 года. Исполнитель был обязан оказать заказчику информационно-консультационные услуги по вопросам ведения бизнеса. Но после подписания акта у клиентки возникли претензии по качеству и объему оказанных услуг, и в октябре 2020 года она обратилась с требованием о расторжении договора и возврате денег. Соответствующее разбирательство продолжается в Пресненском райсуде Москвы. Сумма требований аналогична — 1,9 млн руб.

Всего потерпевших по уголовному делу, как ранее сообщал «Ъ» и как указано в обращении к господину Титову, восемь. Однако большинство из них, пять человек, параллельно судятся с компанией Аяза Шабутдинова, говорится в обращении предпринимателей.

«Болевых точек в этой истории просматривается сразу несколько,— отметил Борис Титов.— Во-первых, криминализация отношений в рамках договора оказания услуг. Насколько обоснованны претензии заказчиков, сейчас уже разбирается суд. При этом следствие почему-то декларативно определило, что образовательные программы не способствовали осуществлению предпринимательской деятельности и получению высокого дохода, видимо являясь ведущими специалистами в этой области, поскольку информации о каких-либо привлеченных специалистах или экспертных заключениях по делу нет».

В обращении, отметил Борис Титов, указывается, что в офис «Лайк Центра», в нарушение закона, в ходе обыска не были допущены адвокаты: к ним якобы применили физическую силу, а у сотрудников изъяли всю компьютерную технику, личные компьютеры и сотовые телефоны, флеш-накопители, систему «Банк—Клиент», 1С, учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию по текущим отношениям с контрагентами и заказчиками.

«Поскольку следствие не соотносит (инкриминируемое Аязу Шабутдинову.—“Ъ”) деяние с предпринимательской деятельностью, ограничения, предусмотренные для следственных действий по "предпринимательским" составам, не сработали», объяснил действия полиции сам господин Титов.

Избранную судом меру пресечения блогеру в виде ареста бизнес-омбудсмен назвал «очевидно чрезмерной», отметив, что в данном случае опять же не учитывается «предпринимательский состав» инкриминируемого преступления. «Может все дело в том, что Шабутдинов может покинуть страну, не дожидаясь приговора? — рассуждает господин Титов,— но есть широкий набор гораздо более щадящих средств принуждения, помимо СИЗО».

Вместе со своим аппаратом правозащитник собирается детально разобраться в этом деле в том числе и потому, что «сейчас тема нарушений, допускаемых коучами и блогерами, активно обсуждается». Защита арестанта, в свою очередь, уже обжаловала в Мосгорсуде избранную ему меру пресечения, впрочем, как полагают источники «Ъ» в силовых структурах, у Аяза Шабутдинова немного шансов выйти под залог или домашний арест из СИЗО. Следствие между тем продолжает принимать заявления от потенциальных потерпевших, количество которых вскоре может увеличиться в разы.

Николай Сергеев