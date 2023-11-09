Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минсельхоз поддержал продление пошлин на импорт вина на 2024 год

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского винодельческого форума заявил, что ведомство поддерживает предложение о продлении пошлины на импорт вина в 20% на 2024 год. По его словам, такие меры снижают количество продаж импортного вина и позволяют отрасли развиваться лучше.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Надо продвигать на полках наших отечественных производителей, и мы готовы это с вами делать. Любые защитные меры, которые мы можем инициировать, считаю, надо инициировать, чтобы как можно меньше импортного вина у нас оставалось»,— сказал Дмитрий Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

По данным «Интерфакса», с предложением продлить пошлину выступил Союз виноградарей и виноделов России.

Ранее сегодня замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предложил внести в российское законодательство поправки, результатом которых будет увеличение доли отечественного вина в винных картах ресторанов. По его словам, российское вино должно «занимать первые места» в общепитах.

В июле 2023 года правительство повысило пошлины на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. При этом сумма должна быть не менее $1,5 за литр. По данным «Ъ», в связи с этим в последний месяц лета ввоз вина снизился почти на 30% год к году. В июле импортеры заявляли, что индексация грозит снижением качества местных вин из-за отсутствия конкуренции, а также переключением потребителя на другие виды алкоголя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Насыщенное пошлиновкусие».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...