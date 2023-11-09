Минсельхоз поддержал продление пошлин на импорт вина на 2024 год

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского винодельческого форума заявил, что ведомство поддерживает предложение о продлении пошлины на импорт вина в 20% на 2024 год. По его словам, такие меры снижают количество продаж импортного вина и позволяют отрасли развиваться лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Надо продвигать на полках наших отечественных производителей, и мы готовы это с вами делать. Любые защитные меры, которые мы можем инициировать, считаю, надо инициировать, чтобы как можно меньше импортного вина у нас оставалось»,— сказал Дмитрий Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

По данным «Интерфакса», с предложением продлить пошлину выступил Союз виноградарей и виноделов России.

Ранее сегодня замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предложил внести в российское законодательство поправки, результатом которых будет увеличение доли отечественного вина в винных картах ресторанов. По его словам, российское вино должно «занимать первые места» в общепитах.

В июле 2023 года правительство повысило пошлины на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. При этом сумма должна быть не менее $1,5 за литр. По данным «Ъ», в связи с этим в последний месяц лета ввоз вина снизился почти на 30% год к году. В июле импортеры заявляли, что индексация грозит снижением качества местных вин из-за отсутствия конкуренции, а также переключением потребителя на другие виды алкоголя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Насыщенное пошлиновкусие».

Полина Мотызлевская