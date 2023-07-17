В вине переливают пошлины

Обсуждаемое регуляторами повышение пошлин на импорт вина беспокоит алкогольных дистрибуторов. Компании предупредили правительство, что инициатива грозит ростом цен на местные вина, предложив в качестве альтернативы отказаться от нулевой пошлины на популярные вина из Грузии. Виноделы же уверены, что для защиты внутреннего рынка этого будет недостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Крупные алкогольные импортеры обратились в правительство с опасениями из-за обсуждаемого повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%. Об этом “Ъ” рассказали три источника, знакомых с письмом. Там говорится, что инициатива стала следствием ситуации 2022 года, когда в связи с крепким рублем на рынке образовался временный избыток импортных вин. В компаниях считают, что проблема исчезнет до конца года за счет распродажи стоков и колебаний курсов валют.

Как отмечают авторы обращения, повышение пошлин не приведет к росту продаж российского вина, предложение которого ограничено площадью виноградников, но может стимулировать виноделов поднять цены. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин добавляет, что инициатива грозит и снижением качества местных вин из-за отсутствия конкуренции, а также может привести к переключению потребителей на другой алкоголь.

Между тем, отмечается в письме, сейчас нулевая импортная пошлина действует на грузинские вина, которые стали лидерами по импорту в первой половине 2023 года. Главными конкурентами российских вин выступают именно грузинские вина, и повышение на них пошлин до 12,5% создаст справедливые рыночные условия и даст дополнительные поступления в бюджет, указывают авторы обращения. Они также предлагают дополнительно поддержать виноделов за счет налоговых льгот. В пресс-службе правительства комментарий не предоставили. В Минэкономики сообщили “Ъ”, что рассмотрят обращения при поступлении и при необходимости проведут дополнительные консультации с участниками рынка.

По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в январе—мае 2023 года импорт тихих вин в РФ вырос на 44%, до 12,65 млн дал год к году, без учета ЕАЭС. На грузинские вина пришлось 19,1%, 18,5% — на вина из Италии, 16,2% — из Испании, по более 7% — из Франции и Португалии. Ввоз игристых вин за период увеличился на 47%, до 2,93 млн дал, основными поставщиками стали Италия, Франция, Испания, Португалия и Грузия. В WineRetail оценивали объем винного стока в 16 млн дал, что вдвое больше уровня прошлого года.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов говорит, что повышение ввозных пошлин позволит решить проблему наличия на полках импортного вина оптовой стоимостью €1 за 1 л, которое конкурирует только за счет низкой цены. По его словам, предпосылок для удорожания российских вин при повышении пошлин нет. Напротив, российские виноделы сегодня часто не могут продать продукцию по промо, так как сети отдают приоритет дешевому импорту под собственными торговыми марками, указывает господин Титов.

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников отмечает, что даже возможное удвоение импортных пошлин на вина вряд ли приведет к повышению розничных цен более чем на 10%, потому говорить о существенном влиянии инициативы на бизнес импортеров не стоит. Гендиректор «Фанагории» Петр Романишин говорит, что виноделам нужны комплексные и постоянные меры для защиты от перенасыщенности импортом. «Нам нужно планировать рост виноградников на горизонте как минимум 30 лет, чтобы в пожарном режиме каждый раз не решать возникшие проблемы»,— отмечает он. В «Кубань-вино» согласны, что для российского вина ситуация осложнилась, но указывают на необходимость сохранения у потребителя права выбора.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что к кризису привело охлаждение спроса на качественное вино и осложнившиеся условия для бизнеса. В 2022 году сети опасались перебоев с поставками и нехватки местного вина, законтрактовав по предоплате большие объемы, а из-за роста сроков поставок с 40–60 дней до 200 дней и более импорт продолжается по инерции. А российские виноделы, продолжает эксперт, нарастили производство, ожидая сокращения импорта, и испытывают проблемы с реализацией. Как отмечает господин Ставцев, проблема требует поиска баланса интересов и дополнительных маркетинговых мер по стимулированию спроса на местные вина.

Анатолий Костырев