«Магнит» выкупил маркетплейс KazanExpress

«Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress. Об этом сообщила пресс-служба кубанского ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит» Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит»

Сделку одобрили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). На основе площадки будет запущен собственный электронный магазин торговой марки «Магнит Маркет».

«В рамках сделки "Магнит" получил 100% долей в ООО "КазаньЭкспресс", права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру KazanExpress (технологическую платформу, пункты выдачи заказов, складские площади и автопарк)»,— говорится в сообщении.

При этом KazanExpress продолжит работу внутри «Магнита» как отдельное бизнес-подразделение под руководством текущего менеджмента. Но внешнее оформление ПВЗ и транспорта изменится в соответствии со стандартами «Магнит Маркет».

О планируемом выкупе активов маркетплейса кубанским ритейлером стало известно в октябре текущего года. Сумма сделки не раскрывается, однако эксперты оценили стоимость активов KazanExpress в 10 млрд руб.

Анастасия Донскова

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