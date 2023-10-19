«Магнит» хочет выкупить маркетплейс у AliExpress

«Магнит» договорился о покупке у AliExpress маркетплейса KazanExpress. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал маркетплейса KazanExpress Фото: Telegram-канал маркетплейса KazanExpress

«В сделку войдет вся инфраструктура маркетплейса KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов, склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность»,— говорится в сообщении.

Также «Магнит» получит пул из 12 тыс. российских продавцов онлайн-площадки.

Представители компании договорились о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «КазаньЭкспресс» у AliExpress Россия, предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Следующий этап — согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). «Магнит» планирует приобрести маркетплейс за собственные средства. Сумма сделки не обозначена, однако в СМИ считают, что покупка обойдется ритейлеру в 10 млрд руб.

На базе нового актива компания создаст собственную онлайн-площадку «Магнит Маркет». Ритейлер планирует открыть пункты выдачи заказов в магазинах торговой сети. Сейчас число ПВЗ KazanExpress достигает 500 точек в 120 городах.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «КазаньЭкспресс» было зарегистрировано в 2021 году в Татарстане. Розничная торговля по почте и с использованием интернета является основным видом деятельности организации. Владельцами предприятия являются ООО «Агрегатор-С Онлайн» (56,27%), Сергей Еремеев (33,83%), Линар Хуснуллин (7,8%) и Кевин Ханда (2,1%). По итогам 2022 года выручка предприятия составила 2,8 млрд руб., убытки — 1,6 млрд руб.

Анастасия Донскова

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