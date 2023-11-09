В Тамбове тарифы на коммунальные услуги могут вырасти на 15%

Гордума Тамбова согласовала увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 15,2%. Плата вырастет с 1 июля 2024 года, рассказал в своем Telegram-канале депутат от КПРФ Артем Александров.

По его словам, для жителей «исторической части города» тариф на питьевую воду вырастет на 7,5%, а на водоотведение — на 17,5%. Для жителей недавно присоединенных к Тамбову населенных пунктов Покрово-Пригородное, Первомайский и Перикса) рост будет еще выше: 21,3% на питьевую воду и 27,2% на водоотведение, или на 14,2 руб. за кубометр в абсолютной сумме в совокупности.

Повышение тарифов рассматривалось на внеочередном заседании гордумы. «По традиции, проект решения по важным вопросам был внесен менее чем за сутки до самого заседания. Теперь наше согласие будет направлено в правительство области для принятия окончательного решения», — написал Артем Александров.

Он отметил, что рост тарифов объясняют увеличением инвестиционной составляющей в 2024 году по реализации инвестиционных программ ООО «РКС-Тамбов» в рамках концессионного соглашения по обновлению водоканалов.

Артем Александров подчеркнул, что фракция КПРФ в составе двух депутатов проголосовала против, так как последовательно выступает «за софинансирование реконструкции и содержания коммунальных сетей со стороны муниципалитета и вышестоящих бюджетов». «Основное бремя расходов возлагается на граждан, которые и так в условиях экономических трудностей испытывают серьезные проблемы. Отдельного внимания заслуживает увеличение тарифа во вновь присоединенных территориях, несмотря на то, что власти ранее обещали, что каких-либо значительных изменений тарифной составляющей после присоединения не последует», — добавил депутат.

О сложностях с принятием концессии на модернизацию ЖКХ Тамбова читайте в материале «Ъ-Черноземье» «К водоканалу подключают горожан».

Александр Прытков

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