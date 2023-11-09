Прокуратура обжаловала отказ в аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой

Прокуратура Москвы внесла в суд представление по поводу решения Бабушкинского районного суда Москвы об отказе заочно арестовывать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (объявлена Минюстом иностранным агентом), которая обвиняется в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Толоконникова (объявлена Минюстом иностранным агентом)

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Надежда Толоконникова (объявлена Минюстом иностранным агентом)

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

На сайте суда указано, что ходатайство ведомства поступило 2 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена.

29 марта МВД России объявило Надежду Толоконникову в федеральный розыск. О возбуждении уголовного дела по 148-й статье стало известно 1 марта. Незадолго до этого сообщалось, что отдел Следственного комитета по Мещанскому району Москвы проверяет публикации Надежды Толоконниковой в соцсетях. Максимальное наказание по вменяемой ей статье — лишение свободы на срок до одного года.

В 2012 году Надежду Толоконникову и других участниц Pussy Riot приговорили к двум годам колонии по делу о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ) из-за акции в храме Христа Спасителя. В 2013 году она была освобождена по амнистии. Последние несколько лет Надежда Толоконникова проживает в США. В декабре 2021 года Минюст внес ее в реестр иноагентов.

Александр Кислов