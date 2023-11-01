СКР попросил заочно арестовать участницу Pussy Riot Толоконникову

Следственный комитет России (СКР) попросил заочно арестовать участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иностранным агентом) по делу об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Бабушкинский районный суд проведет заседание по мере пресечения сегодня, 1 ноября. Это следует из карточки на сайте московских судов, на которую обратила внимание «Медиазона» (признана иностранным агентом).

29 марта МВД объявило Надежду Толоконникову в федеральный розыск. О возбуждении уголовного дела по 148-й статье стало известно 1 марта. Незадолго до этого сообщалось, что отдел Следственного комитета по Мещанскому району Москвы проверяет публикации Надежды Толоконниковой в соцсетях. Максимальное наказание по вменяемой ей статье — лишение свободы на срок до одного года.

В 2012 году Надежду Толоконникову и других участниц Pussy Riot приговорили к двум годам колонии по делу о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ) из-за акции в храме Христа Спасителя. В 2013 году она была освобождена по амнистии. Последние несколько лет Надежда Толоконникова проживает в США. В декабре 2021 года Минюст внес ее в реестр иноагентов.

Лусине Баласян