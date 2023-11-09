Постельный клоп завоевывает Южную Корею

Со следующей недели в Южной Корее начнется масштабная кампания дезинфекции для борьбы с вновь объявившимися в стране после многолетнего отсутствия постельными клопами. Ситуацию осложняет то, что у появившихся насекомых повышенная живучесть и устойчивость к химикатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seoul City Government Фото: Seoul City Government

Жители Южной Кореи вспомнили период пандемии COVID-19 с его регулярными дезинфекциями помещений и поверхностей и бдительностью при контактах. За последние две недели поступило более 30 жалоб от людей на болезненные укусы постельных клопов, которые обнаруживались совсем не в постелях, а в сиденьях в общественном транспорте и в кинотеатрах, в городских банях и саунах, в отелях и других общественных местах. Все общественные заведения, где были обнаружены насекомые, сейчас закрыты и проходят обработку. Применяются как химикаты, так и обработка паром, поскольку у насекомых повысилась устойчивость к инсектицидам. Постельные клопы не переносят болезней, но их укусы болезненны и вызывают сильный зуд. Люди травмируют кожу расчесами, а это приводит к развитию инфекций.

Постельные клопы в Южной Корее были практически уничтожены в 70-е годы прошлого века. Немногочисленные случаи их распространения фиксировались в 80-е годы. Но за последние 10 лет, до нынешней осени, было всего 9 случаев обнаружения клопов в Южной Корее.

Специалисты связывают новую вспышку с восстановлением международных поездок после снятия пандемических ограничений.

При этом специалисты управления по профилактике и борьбе с заболеваниями Южной Кореи говорят о том, что у распространяющихся сейчас насекомых живучесть выросла в 50 раз по сравнению с теми клопами, которые досаждали Южной Корее в 80-е годы.

Фотографии и видео вредителей буквально заполонили южнокорейские соцсети. Власти страны решили принять масштабные меры для уничтожения клопов. Со следующей недели в публичных местах будет проведена тщательная проверка, а затем и обработка специальными препаратами. Кроме того, проверены будут районы со старым жилым фондом и места, где проживают малообеспеченные и неблагополучные граждане. На эти меры правительство выделило 500 млн вон ($380 тыс.). Ход кампании по борьбе с клопами будет обсуждаться правительством в еженедельном режиме. Чиновники уже предупредили, что число случаев обнаружения клопов, скорее всего, будет расти. Население призвали более внимательно относиться к проблеме, проверять дома места, где могут обитать клопы, обязательно сообщать местным властям, если насекомые встретятся в общественных местах.

В соцсетях и южнокорейских СМИ сейчас вспоминают и распространявшиеся в октябре сообщения о многочисленных случаях обнаружения постельных клопов во Франции. Там их находили в сиденьях в вагонах метро, высокоскоростных поездов, кинотеатров, больницах и даже в аэропорту имени Шарля де Голля, а также в более привычных для них местах — в жилых домах. Для Франции это тоже было необычным явлением, поскольку там постельные клопы считались уничтоженными еще в 50-х годах прошлого века. На фоне новостей из Франции британцы стали беспокоиться, что клопы быстро доберутся и до них. Но местные эксперты отметили, что постельные клопы и так не чужды стране и их обнаруживают как в общественном транспорте, так и в кинотеатрах и даже в больницах. По оценкам британской компании Rentokil, занимающейся дезинсекцией, во втором квартале нынешнего года число случаев обнаружения постельных клопов в Великобритании выросло на 65% по сравнению с 2022 годом.

Алена Миклашевская