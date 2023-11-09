Мосбирже примерили санкционную модель

Акции Мосбиржи не отреагировали на разговоры о риске санкций. Эту тему 8 ноября поднимала Эльвира Набиуллина после того, как американские ограничения ударили по бизнесу СПБ Биржи. Глава ЦБ сообщила, что регулятор постоянно оценивает риски финансовой инфраструктуры и моделирует ситуации. По словам Набиуллиной, Банк России принимает меры, чтобы превентивно снизить риск новых санкций на финансовый рынок, но если вдруг они появятся, регулятор знает, как действовать. Никаких подробностей Эльвира Набиуллина не сообщила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Есть ли риск санкций против Мосбиржи? И что это будет значить для клиентов? Старший партнер VERBA Legal Татьяна Невеева считает, что никто из российских компаний не застрахован:

«Ничего невозможного здесь нет. На финансовый сектор экономики оказывается особое давление. С каждым пакетом санкций все большее количество финансовых институтов подпадает под блокирующие ограничения как европейские, так и американские.

Как правило, санкции накладываются со ссылкой на какие-то обстоятельства, но во многих случаях достаточным основанием является то, что компания — крупный налогоплательщик, поддерживает государство и финансирует его деятельность.

Бывает и формулировка, что в целом обеспечение финансовой стабильности тоже может стать основанием. Кроме того, есть опасения в связи с составом акционеров Мосбиржи. В отношении нее данный риск может быть даже больше, чем для полностью частных институтов. В составе акционеров Мосбиржи есть Центробанк, который сам находится под санкциями».

Пока под санкциями находится только депозитарий Московской биржи. Ограничения против него ввел Евросоюз, в результате чего иностранные активы россиян оказались заморожены. Тогда Мосбиржа предупредила, что ожидает продолжения санкционного давления. ЦБ тоже говорил о рисках, правда, упоминал Национальный клиринговый центр, через который проходят торги иностранными валютами.

Глава юридической службы компании Bonum Capital Наталия Бутрина считает, что противодействовать этому будет сложно:

«Единственное, к чему мы можем подготовиться, это просто минимизировать риск, менять контрагентов, предусмотреть варианты, если будет заблокирована какая-то конкретная "дочка" или вся площадка.

Сама по себе инструкция взаимодействия с OFAC формально не подразумевает процедуры включения конкретного субъекта в SDN. Активы компании в США блокируются, а американским гражданам запрещаются любые финансовые операции и сделки с ними.

Однако на практике мы уже давно видим, что включение в SDN-лист приводит к полному нежеланию в любом виде взаимодействовать с таким лицом не только в США, но и в Евросоюзе, и даже в некоторых дружественных юрисдикциях.

Было много новостей о том, как Центробанк готовился и к санкциям против НКЦ и Мосбиржи. Конечно, все инвестфонды уверены, что есть некий план "А", план "Б" и так далее. Когда санкции налагаются только на клиринговый центр, то расчеты уходят в какие-то дружественные юрисдикции. Однако не ко всем моментам с точки зрения блокировки можно действительно подготовиться».

Механизм блокирующих ограничений США подразумевает изоляцию от долларовой системы. Любые сделки компании с американскими контрагентами будут запрещены, а организации из третьих стран могут столкнуться с риском вторичных санкций. Но в случае с биржей это будет заметно и клиентам, предупреждает юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко:

«Клиенты не смогут осуществлять любые операции с иностранными ценными бумагами. Зарубежные депозитарии, не только американские, с высокой степенью вероятности откажутся от взаимодействия. Они будут считать, что совершают операции в интересах подсанкционного лица. То же самое произойдет с любыми платежами по данным ценным бумагам.

Ситуация с Мосбиржей осложняется и тем, что ее расчетный депозитарий находится под европейскими санкциями, и, например, применять потенциально выданную генеральную лицензию к активам Euroclear будет невозможно.

Торги валютой на данной площадке станут недоступны, и в лучшем случае инвесторы смогут забрать свою валюту, перевести ее в иные финансовые организации. Теоретически возможна и продажа, но прежде всего речь идет о переводе долларов в иную финансовую организацию.

Многие российские банки также находятся под ограничениями. Придется выбирать неподсанкционный банк, потому что на основании генеральной лицензии перевести доллары куда-то в российскую финансовую организацию, находящуюся под американскими санкциями, будет невозможно».

В результате предыдущих санкций против Мосбиржи пострадавшими оказались больше 3 млн инвесторов. Это подсчеты министра финансов Антона Силуанова. Суммарный объем замороженных активов оценивается в 1,5 трлн руб.

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Иван Якунин