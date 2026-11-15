Йемен отвел войска из района Баб-эль-Мандебского пролива из-за атак хуситов

Правительство Йемена базируется в Адене, на южном побережье страны, с 2015 года — после того как хуситы захватили столицу, город Сану. Летом 2026 года конфликт между «Ансар Аллах» и правительственными силами при поддержке возглавляемой Саудовской Аравией коалиции обострился. Осенью хуситы взяли под контроль портовый город Моху на западном побережье Йемена. 4 октября силы правительства Йемена начали операцию против «Ансар Аллах».