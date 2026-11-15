Йемен отвел войска из района Баб-эль-Мандебского пролива из-за атак хуситов
Правительственные силы Йемена объявили об отводе своих подразделений из районов вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, передает «Аль-Джазира». Территорию контролирует движение «Ансар Аллах» (хуситы).
Представители группировки правительственных сил «Южные вооруженные силы» сообщили телеканалу, что им пришлось отступить под натиском непрекращающихся атак противника. Сейчас военнослужащие сосредоточатся на защите города Аден на юге Йемена. Кроме того, правительственные войска будут пытаться прорвать осаду стратегически важного города Таиз.
Правительство Йемена базируется в Адене, на южном побережье страны, с 2015 года — после того как хуситы захватили столицу, город Сану. Летом 2026 года конфликт между «Ансар Аллах» и правительственными силами при поддержке возглавляемой Саудовской Аравией коалиции обострился. Осенью хуситы взяли под контроль портовый город Моху на западном побережье Йемена. 4 октября силы правительства Йемена начали операцию против «Ансар Аллах».