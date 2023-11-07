СПБ Биржа смещает фокус

Попавшая под санкции СПБ Биржа сменит руководство и стратегию. Роман Горюнов покидает пост главы биржи и выходит из совета директоров. Торговую площадку возглавит его заместитель Евгений Сердюков. Он «продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций», говорится в официальном заявлении. Сама СПБ Биржа сфокусируется на торгах активами с расчетами в рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После включения в санкционный список США компания проводит комплаенс-процедуры. Представители биржи консультируются с российскими и зарубежными контрагентами — это займет как минимум семь рабочих дней. В ближайшую неделю торгов иностранными акциями не будет. Впрочем, и рассчитывать на то, что инвесторы быстро получат доступ к своим активам, не стоит, отмечает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:

«Политическая ситуация нетипичная, соответственно, есть здоровое основание для пессимизма — быстро все это не разрешится. С другой стороны, нужно отметить, что менеджмент СПБ Биржи всегда проявлял себя достаточно адекватно. Эти люди, очевидно, не могли не понимать, что наступит час "Ч", поэтому, возможно, как-то эти варианты прорабатывались. В целом мгновенного решения лучше не ждать.

Здесь опять же вопрос к инвесторам, потому что ситуация напоминает ту, что была в свое время с ЮКОСом, который постепенно умирал. Инвесторам уже в конце, когда все закрыли, можно было с чистой совестью сказать: "Ребят, ну вы не видите, что происходит? Вас предупреждали". А здесь тем более был предупредительный залп в виде блокировки НРД.

Что касается возврата активов, там всегда был, скажем так, большой элемент ноу-хау в непрозрачной зоне, когда сама СПБ Биржа говорила, мол, не волнуйтесь, все будет хорошо. И, собственно, были основания доверять. Однако те, кто накладывает ограничения, тоже расследуют, как все устроено, и умеют грамотно перекрывать краники. Если площадка и разрешит все сложности технически, то это будет элегантно и очень тихо, она не станет все это раскрывать».

После того, как СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США, представители площадки заявляли, что активов клиентов ограничения не коснутся. При этом еще по итогам прошлого года объем торгов иностранными бумагами на бирже упал более чем в три раза. Это было связано в том числе с заморозкой активов части инвесторов из-за санкций, а также запретами со стороны ЦБ.

Поэтому ограничения против самой площадки могут оказаться для нее крайне болезненными, и новая стратегия, вероятно, несильно исправит положение, полагает независимый финансовый советник Наталья Смирнова:

«Если говорить про смену руководства, я вижу две причины. Первая — санкционные риски. Вторая — это произошло просто потому, что новую стратегию правильнее будет реализовывать с новым главой, по мнению того, кто ушел, или того, кто остался.

Что касается перспектив, насколько известно из новостей, СПБ Биржа планирует сосредоточиться на активах в российских рублях. И тут возникает вопрос: что же это может быть, чтобы они смогли конкурировать с Мосбиржей?

Надо придумать что-то такое, чего нет у нее, что она не сможет повторить. Пока по этому поводу мне в голову ничего не приходит. Может быть, биржи вообще объединятся. Также не исключается вариант с ликвидацией СПБ Биржи, если не найдется объем бизнеса на российском рынке, достаточный для того, чтобы на это могла жить целая площадка.

Основной моральный удар для рынка пришелся на 2 ноября, потому что питерская биржа всегда ассоциировалась с иностранными бумагами, с иностранными возможностями, с прогрессом в контексте того, чтобы дать людям — на тот момент еще неквалам — доступ к Америке, Гонконгу. Это было великое достижение. Сейчас мы видим, что один отрубился, второй под вопросом. Если останется хотя бы гонконгский рукав, будет здорово. СПБ Биржа сможет сохранить бизнес, там можно сделать хороший портфель».

Введение санкций США против СПБ Биржи показало опасность инвестиций в иностранные бумаги, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на пленарном заседании Госдумы. «Граждане все равно иностранные ценные бумаги покупали, и сейчас все их ценные бумаги оказались заморожены просто потому, что дядя Сэм так решил»,— сказал он.

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Владислав Викторов, Иван Корякин