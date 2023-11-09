Инвесторы заберут свое

Владимир Путин разрешил обмен заблокированных активов. Но непонятно, когда этот механизм заработает. Указ президента появился 8 ноября. Он позволяет вернуть часть денег российским инвесторам, пострадавшим от блокировок. Правда, пока только на бумаге. Обмен с иностранцами должен произойти в формате торгов, условия которых определит правительственная комиссия. А состав участников выберет Центральный банк, но непонятно, по какому принципу. Для инвесторов сделка станет бесплатной, но объем активов для такого обмена не должен превышать 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как все это будет работать? И будет ли вообще? Партнер адвокатского бюро Delcredere Андрей Рябинин предположил, что ждет участников торгов:

«Как я вижу этот механизм сейчас: у иностранцев на счетах типа "С" есть деньги, у россиян — заблокированные ценные бумаги, эти активы и будут предметом обмена. Для начала должен сформироваться пул неких активов, которые в принципе могут принимать участие в обмене. Потом должны появиться интересанты со стороны иностранцев, у которых есть заблокированные на счетах денежные средства. Только потом, когда спрос и предложение совпадут, будет уже запущен механизм, детали которого мы ожидаем от комиссии.

В целом вся эта история с блокировкой беспрецедентная, поэтому надо вырабатывать уникальные решения. Для Центрального банка все розничные инвесторы с небольшими портфелями равны. Есть несоразмерность спроса со стороны иностранных контрагентов и инвесторов, чьи активы заблокированы, поэтому цель может быть выполнена только частично.

Ни у кого не было иллюзий, что здесь сразу же совпадут все элементы пазла. И, скорее всего, постепенно, по мере появления заинтересованных иностранцев, будут закрываться эти сделки, и частично удовлетворяться российские инвесторы.

Некоторый спрос со стороны иностранцев есть, но всем нужны детали, и никто не хочет подставлять себя дополнительным рискам в юрисдикциях, откуда они происходят, поэтому все будут ждать документов от ЦБ и профкомиссии.

Поэтому со стороны российского регулятора это пробный шаг: оценить спрос, помочь тем небольшим инвесторам, активы которых заблокированы».

В 2022 году проблему блокировки комментировали в профильной ассоциации участников фондового рынка. По их оценкам, российских активов в Европе заморожено на $30 млрд, а иностранных в России — в 10 раз больше. С тех пор подсчеты несколько раз пересматривались. По последней оценке министра финансов, которую Антон Силуанов озвучил в августе, заблокированными остаются активы 3,5 миллионов россиян на общую сумму 1,5 трлн руб.

Согласно президентскому указу, для сделок создадут специальные транзитные счета. Туда сначала зачислят заблокированные бумаги российских инвесторов, а затем каким-то образом переведут их на иностранные брокерские счета согласившихся на обмен нерезидентов. В таком случае необходимо согласие иностранных регуляторов, напоминает глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин:

«На данный момент все это обозначено рамочно. В то же время Центральный банк и подведомственные структуры готовят законодательную базу. Клиенты смогут принять участие в обмене через брокеров, с которыми они работали по покупке и хранению данных ценных бумаг.

Но возникает большой вопрос: как иностранная сторона к этому отнесется? Euroclear, международные расчетные центры и Clearstream применяют санкции в отношении НРД, который является Национальным расчетным депозитарием в России. Каким образом будут происходить расчеты? Этот вопрос до сих пор не урегулирован.

Но российская сторона для этого создает свою законодательную базу. Если иностранные партнеры готовы к таким трансакциям и не станут пользоваться санкционными пакетами, РФ сможет проводить эти расчеты».

На первом этапе, когда идею только анонсировали, министр финансов Антон Силуанов был готов разблокировать активы иностранцев на сумму около 100 млрд руб. Потенциальный обмен, если он и состоится, будет абсолютно добровольным, обещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, такой механизм в первую очередь поможет защитить права розничных инвесторов. Для более состоятельных клиентов по-прежнему приоритетной остается разблокировка через суд, полагает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков:

«Это важный шаг в разморозке активов. По статистике Мосбиржи, средний брокерский счет — в районе 200 тыс. руб. 100 тыс. руб. — это некая медиана. Большинство инвесторов воспримут новость достаточно позитивно. Для крупных счетов есть возможности, связанные с судами в еврозоне.

Для того чтобы не было препятствий для дальнейшего разбирательства и делается аукцион, совокупное количество заявок на покупку активов и обмена. С другой стороны, есть желающие избавиться от своих активов в иностранных ценных бумагах в России. Если мы говорим про реально большие объемы на миллионы долларов, это все равно останется в рамках судебных разбирательств.

Если речь идет, предположим, о $10 тыс., и инвестор понимает, что суды в Европе ему обойдутся дороже, проще будет подать заявку, получить 100 тыс. и закрыть эту историю».

До сих пор власти сообщали лишь о единичных случаях разблокировки через суд или в рамках действия европейских генеральных лицензий. Президентский указ не обязывает ЦБ запустить механизм обмена как можно раньше, в документе вообще не фигурируют никакие сроки. Любые разъяснения уполномочен давать Центробанк, но там ситуацию пока не комментировали.

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Иван Якунин