Банк «Санкт-Петербург» судится с ТРЦ из Тольятти из-за долга в размере 753 млн рублей

ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» через суд намерен взыскать долг с владельца торгового центра «Мадагаскар» в городе Тольятти. По данным РБК Петербург, размер задолженности по кредитным обязательствам компании «Спектр Плюс» составляет 753,7 млн рублей.

Как сообщает издание, ранее Арбитражный суд города Москвы передал производство Арбитражному суду Самарской области. Иск был принят к производству, первое заседание по делу назначено на 7 декабря.

Из материала дела следует, что банк «Санкт-Петербург» в 2017 году выдал ООО «Спектр Плюс» кредит в размере 700 млн рублей на покупку объекта недвижимости. На эти деньги компания приобрела ТЦ «Мадагаскар», площадь которого составляет 22 тыс. кв. метров. При этом по кредиту с петербургским банком она так и не расплатилась.

По информации РБК Компании, единственным учредителем и генеральным директором компании «Спектр Плюс» является бизнесмен Максим Секретарев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении требований публично-правовой компании (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства», пытавшейся взыскать с компании ООО «Трансепт групп» (владельцем является Борис Ротенберг) 69,5 млн рублей по контракту на реконструкцию Концертного зала Мариинского театра.

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