Суд отклонил иск к компании Ротенберга по поводу реконструкции Мариинского театра

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении требований публично-правовой компании (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства», пытавшейся взыскать с компании ООО «Трансепт групп» (владеет Борис Ротенберг) 69,5 млн рублей. На соответствующее решение, размещенное в базе «Электронное правосудие», обратил внимание «Деловой Петербург».

Повод для судебного спора, как следует из материалов дела, стал контракт на реконструкцию Концертного зала Мариинского театра и пристройку к нему двух вспомогательных административно-бытовых корпусов за 303,8 млн рублей.

Первоначальная цена закупки, по данным «Контур. Фокус», составляла 80,6 млн руб. Контракт был заключен с ООО «Трансепт групп». В суде представители ППК указывали, что подрядчик оставил без удовлетворения неоднократные требования о возврате денег за неподтвержденные документацией работы и не вернул неотработанный аванс. Кроме того, в суде ППК просила взыскать неустойку.

«Трансепт групп» в ходе судебного заседания, в свою очередь, заявила встречный иск, пытаясь взыскать с госзаказчика остаток оплаты за свою работу в размере 9,17 млн рублей. Однако арбитраж отклонил оба иска.

Материалами дела подтверждается, что «Трансепт групп» выполнила работы, указанные в договоре, поэтому требования ППК не подлежат удовлетворению, указал Арбитражный суд.

Однако ППК подала апелляционную жалобу, которая пока оставлена без движения 13-м Арбитражным апелляционным судом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал в Арбитражный суд иск к совладельцу холдинга «Адамант» и его вице-президенту Аркадию Теплицкому. Сумма требований составляет 387 млн рублей. Иск касается аренды земельных участков.

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