Набиуллина допустила еще одно повышение ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может остаться на уровне 15% в этом году. Вместе с тем она допустила, что до нового года ставку могут повысить еще один раз, но в этом случае в следующем году ЦБ будет снижать ее по мере снижения инфляции.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«То, что говорят наши модельные расчеты и профессиональное суждение — ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть еще одно повышение, но потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку»,— сказала Эльвира Набиуллина в Госдуме, отвечая на вопрос депутата о возможном повышении ставки (ее слова приводит Reuters).

По словам главы регулятора, решение зависит о повышении ставки от того, насколько будет реализован базовый сценарий Центробанка. «Жизнь у нас, к сожалению, очень изменчивая, и мы каждый раз, когда принимаем решение, каждый раз обсуждаем ситуацию в экономике, ограничения и так далее»,— добавила Эльвира Набиуллина.

Центробанк установил диапазон средней ключевой ставки на оставшийся период 2023 года на уровне 15,0-15,2%. Банк России проведет последнее в этом году заседание по вопросу ключевой ставки 15 декабря.

В июле Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%, в августе — до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%. Таким образом, с июля по октябрь ставка выросла вдвое — с 7,5% до 15%.

Основные тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной в Госдуме — в подборке «Ъ».

Анастасия Ларина