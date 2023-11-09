Экс-председатель Коминтерновского райсуда возглавил аппарат Воронежского облсуда
Олег Батищев занял должность руководителя аппарата — администратора Воронежского областного суда. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.
До этого Олег Батищев был председателем Коминтерновского райсуда. Олег Батищев работал в этом суде с 2000 года. Последние шесть лет возглавлял его, однако в августе ушел в отставку.
В октябре председателем райсуда была назначена заместитель господина Батищева Ирина Короткова. Она работает в этом суде с 2005 года, на должности зама — с 2018 года.