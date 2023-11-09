Экс-председатель Коминтерновского райсуда возглавил аппарат Воронежского облсуда

Олег Батищев занял должность руководителя аппарата — администратора Воронежского областного суда. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

До этого Олег Батищев был председателем Коминтерновского райсуда. Олег Батищев работал в этом суде с 2000 года. Последние шесть лет возглавлял его, однако в августе ушел в отставку.

В октябре председателем райсуда была назначена заместитель господина Батищева Ирина Короткова. Она работает в этом суде с 2005 года, на должности зама — с 2018 года.

Алина Морозова

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