Ирина Короткова возглавила Коминтерновский райсуд Воронежа

Председателем Коминтерновского районного суда Воронежа назначена Ирина Короткова. Это следует из пресс-релиза по итогам последнего заседания Квалификационной коллегии судей Воронежской области (ККС). Ранее этот пост занимал Олег Батищев.

Госпожа Короткова начала работать в Коминтерновском райсуде с 2005 года. В 2018-м была назначена на должность заместителя председателя.

Господин Батищев работал в райсуде с 2000 года. Последние шесть лет возглавлял его, однако 4 августа ушел в отставку.

Также ККС удовлетворила заявления трех судей о прекращении полномочий: Игоря Петина — судьи Центрального райсуда облцентра, Михаила Кондратьева — зампреда Таловского райсуда, Ксении Романовой — мирового судьи судебного участка №2 Богучарского судебного района.

Алина Морозова

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