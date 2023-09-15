Назначены председатели двух райсудов в Воронежской области

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области назначила Ирину Мещерякову председателем Левобережного райсуда облцентра, а Владимира Панасенко — председателем Бутурлиновского райсуда. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам последнего заседания ККС. Госпожа Мещерякова исполняла обязанности председателя с 2020 года, господин Панасенко — с 2021-го.

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Также ККС удовлетворила заявление Олега Батищева о прекращении полномочий председателя Коминтерновского райсуда в Воронеже с 4 августа.

Председатель Новохоперского райсуда Михаил Новиков был рекомендован на должность председателя Ленинского райсуда облцентра, которая стала вакантна в мае.

Алина Морозова

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