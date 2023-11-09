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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО в третьем квартале выросла на 58%

Чистая прибыль «Ростелекома» (MOEX: RTKM) по Международным стандартам финансовой отчетности в третьем квартале 2023 года выросла на 58% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 13,6 млрд руб. С января по сентябрь чистая прибыль компании выросла на 29%, до 40,5 млрд руб., следует из релиза компании.

Выручка «Ростелекома» за последний квартал выросла на 14%, до 173,9 млрд руб. Показатель Operating Income Before Depreciation and Amortization (OIBDA, операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) вырос на 23% и составил 74,2 млрд руб. Рентабельность по OIBDA выросла до 42,6%. Свободный денежный поток составил 10,6 млрд руб. по сравнению с 32,5 млрд в третьем квартале 2022 года.

С начала года выручка в годовом выражении выросла на 14%, до 498,5 млрд руб., показатель OIBDA — на 13%, до 209,3 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 42,0% по сравнению с 42,5% за аналогичный период 2022 года. Свободный денежный поток вырос на 77%, до 84,2 млрд руб. Чистый долг, в том числе обязательства по аренде, уменьшился на 1%, до 497,8 млрд руб.

Из-за неопределенности макроэкономических рисков «Ростелеком» не стал делать прогноз по основным финансовым показателям в привычном для инвесторов виде. При этом компания ожидает значимого прироста по итогам года.

Ранее «Ростелеком» сообщил, что из-за нехватки IT-кадров намерен в течение двух-трех лет автоматизировать разработку софта, аналитику данных и тестирование с помощью искусственного интеллекта (ИИ) на базе собственной платформы.

Подробнее об этом читайте в материале «Искусственный айтиллект».

Анастасия Ларина

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