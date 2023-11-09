Al Mayadeen: сирийские и американские военные вступили в перестрелку на берегу Евфрата

Военнослужащие сирийской армии вступили в перестрелку с американскими военными на востоке от провинциального центра Дейр-эз-Зор, сообщил телеканал Al Mayadeen. Боестолкновения начались после атаки военно-воздушных сил США на восточные кварталы Дейр-эз-Зора.

Перестрелка произошла на берегу Евфрата. Утверждается, что применяются крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерия. Как говорится в сообщении телеканала, в боестолкновениях на американской стороне участвуют курдские формирования «Сил демократической Сирии».

Военно-воздушные силы США ранее атаковали склад с оружием на востоке Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин утверждал, что объект использовался иранским Корпусом стражей исламской революции и «аффилированными группами». По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли не меньше девяти человек. Одновременно с этим Минобороны Сирии сообщило, что подверглось израильскому обстрелу на юге страны. И до и после сообщений об этих атаках в СМИ публиковались материалы об обстреле американских баз в Сирии, Ираке. У берегов Йемена был сбит американский беспилотник.

Силы США на Ближнем Востоке с 17 октября по 7 ноября были атакованы больше 40 раз. Больше 20 атак было совершено в Ираке, около 20 — в Сирии. США ранее уже наносили удары по объектам в Сирии. Тогда также утверждалось, что они использовались проиранскими силами.

О рисках расширения конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Леонид Уварчев