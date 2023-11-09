Картина Пикассо «Женщина с часами» продана за $139 млн

На аукционе Sotheby's продана картина испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами». Ее стоимость составила $139,4 млн — это второй результат в истории продаж работ художника на аукционе, говорится в сообщении Sotheby's в соцсети X. Кроме того, картина стала самой дорогой, проданной на аукционе в 2023 году.

На холсте изображена возлюбленная Пикассо Мария-Тереза Вальтер с наручными часами. В 1966 году картину купила у Пабло Пикассо Галерея Бейелер в Базеле. Спустя два года она перешла в коллекцию Pace Gallery в Нью-Йорке. В том же 1968 году работу купила коллекционер Эмили Фишер Ландау. Больше 50 лет картина висела над камином в ее квартире. Коллекционер умерла в марте 2023 года, право на продажу ее коллекции получил аукционный дом Sotheby’s. Речь идет о 120 работах стоимостью около $400 млн.

Леонид Уварчев