«Все, что ты можешь вообразить — реально»

8 апреля 1973 года умер испанский художник и скульптор Пабло Пикассо. Жизнь и мировоззрение основоположника кубизма, а также одного из самых эксцентричных и влиятельных людей в изобразительном искусстве XX века — в фотогалерее «Ъ».

Испанский художник и скульптор Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года. Согласно испанской традиции, он получил две фамилии, по первым фамилиям родителей: отца — Руис и матери — Пикассо. Кроме того, в имени были перечислены все почитаемые семейством святые и родственники. Поэтому полное имя, которое будущий художник получил при крещении, — Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Пабло Пикассо начал рисовать с самого детства, а первые уроки художественного мастерства он получил у своего отца — учителя рисования Хосе Руиса Бласко, и вскоре преуспел в этом деле. В 8 лет он написал свою первую серьезную картину маслом — «Пикадор» — с которой он не расставался в течение всей жизни.

Основоположник кубизма, Пабло Пикассо считается самым дорогим художником в мире — в 2008 году объем только официальных продаж его работ составил $262 млн. Кроме того, по результатам опроса полутора миллионов читателей, проведенного газетой The Times в 2009 году, Пикассо был признан лучшим художником среди живших за последние 100 лет. Его полотна также стоят на первом месте по «популярности» среди похитителей.