Бумага не выходит из моды

Центризбирком (ЦИК) вплотную приступил к организации президентской кампании-2024: в среду комиссия утвердила число избирательных бюллетеней на выборах и формы финансовой отчетности для кандидатов, а также признала необходимым сформировать специальный избирком для работы с участками за рубежом. При этом число таких участков может сильно сократиться, предупредил зампред ЦИКа Николай Булаев,— и это, конечно, затруднит участие в выборах находящихся за рубежом россиян. Тем более что воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) они тоже не смогут.

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К выборам президента напечатают 113 574 550 бюллетеней, из них 112,68 млн будут предназначены для избирательных участков в России, 886 тыс.— для зарубежных и отдельно 11,7 тыс.— для города Байконур. Такое решение ЦИК принял на заседании 8 ноября. Напомним, по закону голосование должно пройти 17 марта 2024 года, а официально дату выборов Совет федерации назначит в середине декабря 2023-го, после чего начнется выдвижение кандидатов.

Тираж бюллетеней рассчитан на основании данных о численности избирателей на 1 июля 2023 года (109,9 млн человек), рассказал член ЦИКа Константин Мазуревский. Так как в этот перечень не включены четыре новых региона, для их учета использовали данные протоколов проходивших там в сентябре выборов: речь идет о 2 млн избирателей в ДНР, 1,7 млн в ЛНР и, соответственно, 684 тыс. и 496 тыс. в Запорожской и Херсонской областях. Также во внимание принимались просьбы избиркомов Чечни, Амурской области, Ненецкого и Чукотского автономных округов об увеличении тиража бюллетеней (в пределах санкционированных законом 1,5%). В Чечне потребность в дополнительных бюллетенях объяснили большим количеством молодых людей, получивших право голосовать в последние месяцы, остальные регионы ссылаются на присутствие вахтовиков.

Член ЦИКа Николай Левичев предложил предусмотреть возможность корректировки числа бюллетеней в зависимости от обстоятельств. Так, в Великобританию планируется отправить 13 950 бюллетеней, хотя, например, в голосовании по поправкам к Конституции в 2020 году там участвовали всего 2348 человек, напомнил он. Большую часть недешевого тиража сотрудникам диппредставительств потом приходится уничтожать, а можно было бы деньги сэкономить и потратить на специальное оборудование для голосования инвалидов, сокрушался господин Левичев. Или вот для Москвы предусмотрено изготовление 7,5 млн бюллетеней, но, возможно, следовало бы учесть, сколько избирателей в столице будут голосовать онлайн, задавался вопросом член ЦИКа.

Но коллеги такую инициативу не поддержали. Закон требует, чтобы количество бюллетеней соответствовало количеству избирателей, напомнил Николай Булаев. Заявление от Москвы на применение ДЭГ действительно уже поступило в ЦИК и будет рассмотрено, но на тираж бюллетеней это не повлияет, разъяснил он. «Исходить из предполагаемого развития событий, наверное, можно, но это дело опасное,— предупредил зампред ЦИКа.— Если не дадим большого количества бюллетеней, а явка будет достаточно высокая, то, конечно, это вызовет большую напряженность на избирательных участках».

Возможно, когда процесс применения ДЭГ станет «надежным и необратимым», в законодательство можно будет вносить изменения, но пока ситуация нехватки бюллетеней совершенно недопустима, поддержала своего заместителя председатель ЦИКа Элла Памфилова: «В Лондон — да, туда много этих понаехало сейчас… понауехало, я бы так сказала. Независимо от того, как мы к ним относимся, никто их не лишает права голосовать, и мы должны это тоже иметь в виду. Главное — чтобы англосаксы их не ограничивали в правах, а мы-то ни в коем случае не собираемся их ограничивать».

Между тем уже понятно, что количество участков за рубежом будет сильно сокращено: в ЦИКе это объясняют серьезным противодействием, которое организаторы выборов встречают в «недружественных странах». В таких условиях, подчеркивают в комиссии, особенно важной становится роль зарубежного территориального избиркома, решение о создании которого ЦИК принял в среду: этот орган возьмет на себя руководство зарубежными участками. К примеру, в Германии, где, по последним данным, находится около 500 тыс. россиян, число участков сократится не менее чем в два раза, рассказал Николай Булаев. По его словам, весь год ЦИК совместно с МИДом ведут поиск решений, в том числе на законодательном уровне, которые позволили бы организовать голосование в полном объеме. Ситуация усугубляется тем, что за границей россияне не смогут воспользоваться ДЭГ — такое решение, как ранее объясняли в ЦИКе, принято для обеспечения безопасности системы.

Анастасия Корня