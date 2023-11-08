Демократы выступили вопреки президенту

В Соединенных Штатах подвели итоги состоявшихся во вторник выборов. В некоторых штатах выбрали губернаторов, в некоторых — членов местных законодательных собраний, в других прошли референдумы по общественно значимым вопросам. Их результаты стали индикатором настроений перед выборами президента и Конгресса США в ноябре 2024 года. В ходе прошедших голосований значительных успехов добилась Демократическая партия. Однако это произошло вовсе не благодаря президенту Джо Байдену, который планирует переизбираться на второй срок: его эксперты называют скорее проблемой и «слабым звеном» в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carolyn Kaster / AP Фото: Carolyn Kaster / AP

Во вторник в США на региональном уровне состоялся ряд выборов и референдумов, которые должны были стать своеобразной лакмусовой бумажкой для Джо Байдена и его политического курса. Особенно актуально это стало в свете результатов недавнего опроса от The New York Times / Siena College, из которых следовало, что американский лидер теряет поддержку (см. “Ъ” от 7 ноября). Более того, если бы президентские выборы в США состоялись сегодня, а не через год, то экс-президент Дональд Трамп нанес бы Джо Байдену сокрушительное поражение, получив 300 голосов выборщиков (для победы нужно всего 270).

Прошедшие во вторник голосования могли бы стать еще одним неутешительным сигналом для господина Байдена. Например, если бы демократы выступили хуже прогнозов на губернаторских выборах в Кентукки, на выборах в заксобрание Виргинии и на референдуме по праву на аборты в Огайо, это могло бы говорить об упадке всей Демпартии.

Однако уже первые результаты оказались для демократов весьма позитивными. Нынешний губернатор-демократ Энди Бешир из Кентукки одержал уверенную победу над генпрокурором штата республиканцем Дэниелом Кэмероном. Последнего считали восходящей звездой консерваторов. Ранее его поддержал лично Дональд Трамп, а также другие авторитетные республиканцы — например, губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Бешир

Фото: Timothy D. Easley / AP Энди Бешир

Фото: Timothy D. Easley / AP

Как сообщил Белый дом, господин Байден сразу же позвонил Энди Беширу, чтобы поздравить его с победой. Кроме того, как передал телеканал CNN со ссылкой на свои источники, стратеги президента записали эту победу на счет Джо Байдена и рассматривают тактику губернатора на региональных выборах как ролевую модель, чтобы противостоять Дональду Трампу.

Между тем большинство экспертов сходятся во мнении, что господин Бешир выиграл гонку скорее вопреки непопулярному Джо Байдену. По замечанию агентства Associated Press, критикуя Дональда Трампа, губернатор «мягко дистанцировался от нынешнего президента». Политик также выступал за укрепление экономики и критиковал республиканского оппонента за радикализм и попытки лишить американок права на аборт.

Судя по предвыборной программе, Энди Бешир пытался представить себя кандидатом-центристом, и это оказалось успешной тактикой в штате, где на выборах-2020 Дональд Трамп выиграл у Джо Байдена с преимуществом в 26 процентных пунктов.

Показательно и то, что во всех округах без исключения губернатор набрал больше процентов голосов, чем господин Байден на прошлых президентских выборах. Выступая перед избирателями во вторник ночью, переизбранный губернатор заявил, что жители Кентукки решили «двигаться не вправо или влево, а вперед».

Еще одну победу демократы одержали в Огайо: там проходил референдум по вопросу о закреплении права на аборт на уровне штата. Большинство проголосовавших выступили за такой шаг. Джо Байден в своем аккаунте в соцсети X написал по этому поводу: «Американцы еще раз проголосовали за защиту своих основных свобод — демократия победила». По утверждению президента, «жители Огайо и избиратели по всей стране» отвергли попытки республиканцев «ввести строгие запреты на аборты, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь женщин».

Была и еще одна громкая победа: демократам удалось отстоять большинство в Конгрессе штата Виргиния. Там губернатор-республиканец Гленн Янгкин надеялся, что Сенат штата перейдет под контроль консерваторов, что могло бы стать трамплином для продолжения карьеры господина Янгкина уже на федеральном уровне.

Однако, судя по промежуточным результатам, демократы не просто отстояли большинство в Сенате, но и вернули себе контроль над Палатой представителей.

Эксперты CNN, обсуждая итоги, сошлись во мнении: главной проблемой республиканцев на этих выборах во всех ключевых гонках (как и на выборах в Конгресс США в 2022 году) были ограничения прав женщин, которые большинство избирателей не приемлет ни в каком виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua A. Bickel / AP Фото: Joshua A. Bickel / AP

Горькую пилюлю республиканцам подсластила, пожалуй, лишь уверенная победа действующего губернатора Миссисипи Тейта Ривза. Он достаточно уверенно выиграл у демократа Брендона Пресли — дальнего родственника короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

Комментируя итоги голосования, комментаторы либерального CNN сошлись в том, что «бренд Демпартии не находится в проблемной зоне». При этом, по их мнению, наиболее удачная тактика для представителей партии — следовать подходу губернатора Кентукки, то есть дистанцироваться от руководства в Вашингтоне. Как следует из проведенного CNN опроса, Джо Байден — это «слабое звено» в Демократической партии. Лишь 39% избирателей одобряют его деятельность, в то время как 61% политику главы Белого дома не поддерживает.

Екатерина Мур, Вашингтон