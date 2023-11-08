Как устроены выборы президента США

В ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента. За год до этого традиционно начинается предвыборная гонка, в которой определятся главные кандидаты на пост президента. Что нужно знать о президентских выборах в США — в материале «Ъ».

Кто может быть кандидатом

Кандидатом на пост президента может стать человек, родившийся в США, которому на момент выборов 35 лет и который до этого в течение 14 лет проживал на территории США. Выдвижение кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий обычно происходит на праймериз, в ходе которых определяются наиболее популярные члены партий. Проигравший на праймериз политик не может избираться в качестве независимого кандидата.

Без партийной принадлежности или с помощью другой партии вести избирательную кампанию представляется крайне сложным, а порой и невозможным — с 1853 года президентом США становился кандидат либо от Республиканской, либо от Демократической партии.

Как работает система выборщиков и как подводят итоги голосования

В США президент избирается не напрямую избирателями, а коллегией выборщиков. В первый вторник после первого понедельника ноября проходят выборы, на которых жители каждого штата избирают в коллегию столько выборщиков, сколько представителей они посылают в Конгресс. Больше всего — Калифорния (55), Техас (38), Нью-Йорк и Флорида (по 29), меньше всего (по 3) — семь самых малонаселенных штатов и федеральный округ Колумбия. В настоящее время в коллегию входит 538 человек. Представительство получается непропорциональным: в густонаселенных Калифорнии и Техасе один выборщик представляет свыше 600 тыс. человек, а в округе Колумбия и Вайоминге — менее 200 тыс.

Для победы на выборах кандидату в президенты нужно набрать абсолютное большинство голосов (270 и более). Списки выборщиков в штатах составляются партиями каждого кандидата в президенты. В избирательных бюллетенях указываются не их имена, а сразу имена кандидатов в президенты и вице-президенты, которых они представляют. Были случаи, когда выборщики отдавали голоса не за тех кандидатов, которых поддержали в их штате (так называемые недобросовестные или неверные выборщики), однако до сих пор они ни разу не повлияли на исход президентских выборов.

В 48 из 50 штатов действует правило «победитель получает все» (кандидат, получивший большинство голосов избирателей штата, забирает голоса всех выборщиков), и это де-факто исключает возможность избрания президентом кандидата не от Республиканской или Демократической партии. Однако это трижды в истории США приводило к тому, что президентом становился кандидат, которого поддерживало меньше избирателей, чем его соперника. Последний такой случай произошел в 2016 году, когда на выборах победил Дональд Трамп.

Президент считается избранным после оглашения результатов голосования выборщиков в начале января. 20 января следует инаугурация, после которой начинается отсчет пребывания кандидата на посту президента.

Как проводят предвыборную кампанию

Традиционно есть штаты, которые голосуют за демократов (Калифорния, Нью-Йорк) или республиканцев (Техас, Алабама), однако есть «колеблющиеся» штаты, от исхода выборов в которых и зависит, кто в результате станет президентом. Чаще всего кандидаты даже не тратятся на предвыборные кампании в родных штатах, а тратят средства на не определившиеся штаты, особенно если они (как, например, Флорида или Пенсильвания) представлены значительным числом выборщиков.

Сколько тратят на президентские кампании

Выборы 2020 года стали самыми дорогими в истории США. Такой вывод сделали в Центре ответственной политики (Center for Responsive Politics, CRP) — независимой исследовательской организации, анализирующей объемы средств в политической системе США. Аналитики CRP подсчитали, что общие затраты на президентскую кампанию 2020 года — федеральные бюджеты на проведение выборов, пожертвования физических и юридических лиц и самих кандидатов — достигли $6,5 млрд. Это вдвое больше, чем на предыдущих выборах 2016 года ($2,9 млрд), и превысило предыдущий рекорд, установленный в 2008 году,— $3,8 млрд.