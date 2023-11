Дональд Трамп богатеет и поддержкой

Состояние Дональда Трампа выросло на $500 млн после того, как он покинул Белый дом. Об этом сообщил Bloomberg. Агентство также привело слова вице-президента The Trump Organization и сына политика Эрика Трампа о том, что компания 45-го лидера США «переживает фантастический момент». Это заявление было сделано после того, как бывший президент дал показания в суде по делу о мошенничестве на $250 млн. Сам Трамп назвал процесс вмешательством в будущие выборы. Тем временем The New York Times и Siena College провели опрос и выяснили, что если бы голосование прошло сейчас, то Дональд Трамп обошел бы Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатах США. А в целом нанес бы демократу поражение, получив 300 из необходимых для победы 270 голосов выборщиков. Даниил Бабкин пообщался со сторонниками обоих кандидатов.

До выборов в США заметно дольше, чем до российских, но основные кандидаты уже на виду. И в следующем ноябре дуэль Джо Байдена и Дональда Трампа может повториться. Три года назад демократ победил, в том числе за счет голосов из так называемого «ржавого пояса» — это сомневающиеся Мичиган и Пенсильвания. Теперь и там, и в не менее важных Джорджии, Аризоне и Неваде лидирует республиканец. Единственный ключевой штат, где у Байдена все еще сохраняется преимущество, — Висконсин. Но отрыв там минимален — 2 процентных пункта.

Причем избиратели там не столько симпатизируют Трампу, сколько недовольны Байденом. В остальных штатах демократ столкнулся с падением поддержки как среди молодежи, так и, например, у американских мусульман за лоббирование интересов Израиля. Хотя Анну Левитову из Нью-Йорка такая позиция только укрепила в поддержке действующего президента:

«Первый раз я голосовала за Хиллари Клинтон, второй — за Джо Байдена. Мой голос не был связан с тем, что Байден — мой кандидат, а с тем, что я любой ценой готова была предотвратить избрание Дональда Трампа. Я преисполнилась огромным уважением к Байдену после речи, которую он произнес. Это образец того, как государственный муж должен себя вести. Израильтяне говорили, что это та речь, которую не произнес Нетаньяху. У нас штат очень "левый". Все, что беспокоит страну в целом, нас затрагивает в меньшей степени».

Трамп между тем показывает «невиданный для республиканского кандидата в президенты результат», отмечает The New York Times. Теперь его поддерживает четверть афроамериканских избирателей — исконной аудитории демократов.

В целом одна из главных претензий к Байдену — возраст. Больше 70% электората считают его слишком старым. Удивительно, что к годам Трампа, который не намного моложе, вопросов почти не возникает. Наибольшую обеспокоенность у американцев все еще вызывает ситуация в экономике, а не во внешней политике, отмечает Rasmussen Reports. Эдуард Орлов из Майями в упрек Байдену в первую очередь ставит инфляцию:

«Все очень сильно подорожало. Когда уходил Трамп, бензин у нас во Флориде стоил $1,4-1,3, на сегодняшний момент — $3,5-4. Для обычных жителей Дональд Трамп был единственным верным президентом из всех, он хоть немного начал что-то в стране улучшать в плане качества жизни. Меня только это интересует, а не политика и войны.

В любой стране качество жизни зависит от стабильности. При Трампе она была. Мой бизнес полностью зависит от экономики. Например, машины для строительства при Трампе покупали по $40 тыс. А теперь та же самая Toyota Tundra обходится в $98 тыс. В моем окружении никто не хочет голосовать за Байдена».

В пяти из шести ключевых штатах Трамп лидирует с преимуществом от 4% до 11%. Но до выборов еще слишком далеко, чтобы делать из этого выводы, убежден политолог-американист Ян Веселов:

«Если мы возьмем опросы, сделанные примерно за год за последние 20 лет, то в среднем от финального результата они отклоняются на 4%. В условиях того, что последние президентские выборы в США по результатами довольно близкие между двумя кандидатами, то 4% — это цифра достаточно большая. Я бы скорее советовал обращать более пристальное внимание на опросы с конца весны, начала лета 2024 года».

Правда, к тому времени многое может измениться. Даже если взять аспект с уголовным преследованием Дональда Трампа, весной его ожидают несколько процессов. В Джорджии, например, его обвиняют в попытке повлиять на результаты выборов в 2020 году. Потенциально ему грозит за это до 20 лет лишения свободы.

