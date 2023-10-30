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Иллюзия судьбоносности

Антон Гришанов о том, за кого болеть на американских выборах

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

Неумолимо приближается год президентских выборов в США, который, если не произойдет неожиданностей, должен увенчаться матчем-реваншем между Джо Байденом и Дональдом Трампом. За политической динамикой в Штатах внимательно следят и в Москве, и в Киеве. С переизбранием действующего президента традиционно связывают возможное усиление российско-американской конфронтации, с победой республиканца — некую разрядку, хотя ее контуров никто толком не представляет. Впрочем, оба сценария на деле выглядят не столь однозначными.

Байден, хотя и считается безальтернативным кандидатом от демократов, продолжает терять популярность в партии, где большинство избирателей и в прошлый раз отдали ему голоса, что называется, на безрыбье. Уровень его популярности опустился до 37% — это всего на один процент больше, чем рейтинг Линдона Джонсона в 1968 году, накануне того, как он отказался от заведомо проигрышной борьбы за переизбрание. По всей вероятности, внешняя политика, которая с началом украинских событий считалась коньком нынешнего президента, в отсутствие прорывных результатов перестала приносить ему очки. Представители президентской команды в ходе предвыборных встреч все чаще говорят не о глобальных проблемах, а о повседневных заботах левеющего электората, утомленного потоком заокеанских новостей.

Велика вероятность, что даже при переизбранном Байдене демократы будут вынуждены уменьшить помощь Украине, ссылаясь на саботаж со стороны республиканцев.

Внимание населения США к этой теме снижается, и после 2024 года поэтапный отход от жесткой, на грани столкновения, конфронтации с Москвой может не принести демократам существенных проблем — как не принесло их, вопреки ожиданиям, афганское фиаско.

Перспективы победы Дональда Трампа на праймериз пока что выглядят железобетонными — слишком мал даже совокупный потенциал его основных оппонентов. Однако и его позиции внутри партии представляются далеко не такими прочными, как казалось еще недавно. Баталии в Палате представителей явно говорят о растущей усталости республиканцев от конфронтационной линии правого крыла. Хотя спикером все же был избран бесцветный трампист Майк Джонсон, главный протеже экс-президента Джим Джордан с треском выбыл из борьбы. Это стало свидетельством изменения баланса сил в пользу республиканского истеблишмента.

Вернувшись в Овальный кабинет, Трамп еще сильнее, чем в прошлый раз, может оказаться в зависимости от внутрипартийных групп интересов, в том числе в сфере ВПК.

Лоббисты последнего, кстати, занимали ключевые позиции в его предыдущей администрации, выбив первые поставки Киеву летальных вооружений. В итоге снижение вовлеченности в украинские дела будет носить лишь имиджевый характер и не приведет к отказу от наращивания расходов на противостояние России и Китаю.

На предвыборных дебатах республиканцы обсудили наследие Рональда Рейгана, Дональда Трампа и Джо Байдена

В целом решающую роль в американской политике традиционно играют вовсе не отдельные персоналии, а долгосрочные тренды. Можно вспомнить, как, к примеру, в 1953 году президентом стал Дуайт Эйзенхауэр, друг маршала Жукова, считавшийся в Москве «голубем» и прагматиком. Но он вовсе не остановил холодную войну, закончившуюся при «ястребе» Рональде Рейгане, победу которого в СССР сперва восприняли с содроганием. Так что наблюдать за ходом предвыборной борьбы в США лучше с известной долей отстраненности.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России

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