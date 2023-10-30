Иллюзия судьбоносности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

Неумолимо приближается год президентских выборов в США, который, если не произойдет неожиданностей, должен увенчаться матчем-реваншем между Джо Байденом и Дональдом Трампом. За политической динамикой в Штатах внимательно следят и в Москве, и в Киеве. С переизбранием действующего президента традиционно связывают возможное усиление российско-американской конфронтации, с победой республиканца — некую разрядку, хотя ее контуров никто толком не представляет. Впрочем, оба сценария на деле выглядят не столь однозначными.

Байден, хотя и считается безальтернативным кандидатом от демократов, продолжает терять популярность в партии, где большинство избирателей и в прошлый раз отдали ему голоса, что называется, на безрыбье. Уровень его популярности опустился до 37% — это всего на один процент больше, чем рейтинг Линдона Джонсона в 1968 году, накануне того, как он отказался от заведомо проигрышной борьбы за переизбрание. По всей вероятности, внешняя политика, которая с началом украинских событий считалась коньком нынешнего президента, в отсутствие прорывных результатов перестала приносить ему очки. Представители президентской команды в ходе предвыборных встреч все чаще говорят не о глобальных проблемах, а о повседневных заботах левеющего электората, утомленного потоком заокеанских новостей.

Велика вероятность, что даже при переизбранном Байдене демократы будут вынуждены уменьшить помощь Украине, ссылаясь на саботаж со стороны республиканцев.

Внимание населения США к этой теме снижается, и после 2024 года поэтапный отход от жесткой, на грани столкновения, конфронтации с Москвой может не принести демократам существенных проблем — как не принесло их, вопреки ожиданиям, афганское фиаско.

Перспективы победы Дональда Трампа на праймериз пока что выглядят железобетонными — слишком мал даже совокупный потенциал его основных оппонентов. Однако и его позиции внутри партии представляются далеко не такими прочными, как казалось еще недавно. Баталии в Палате представителей явно говорят о растущей усталости республиканцев от конфронтационной линии правого крыла. Хотя спикером все же был избран бесцветный трампист Майк Джонсон, главный протеже экс-президента Джим Джордан с треском выбыл из борьбы. Это стало свидетельством изменения баланса сил в пользу республиканского истеблишмента.

Вернувшись в Овальный кабинет, Трамп еще сильнее, чем в прошлый раз, может оказаться в зависимости от внутрипартийных групп интересов, в том числе в сфере ВПК.

Лоббисты последнего, кстати, занимали ключевые позиции в его предыдущей администрации, выбив первые поставки Киеву летальных вооружений. В итоге снижение вовлеченности в украинские дела будет носить лишь имиджевый характер и не приведет к отказу от наращивания расходов на противостояние России и Китаю.

В целом решающую роль в американской политике традиционно играют вовсе не отдельные персоналии, а долгосрочные тренды. Можно вспомнить, как, к примеру, в 1953 году президентом стал Дуайт Эйзенхауэр, друг маршала Жукова, считавшийся в Москве «голубем» и прагматиком. Но он вовсе не остановил холодную войну, закончившуюся при «ястребе» Рональде Рейгане, победу которого в СССР сперва восприняли с содроганием. Так что наблюдать за ходом предвыборной борьбы в США лучше с известной долей отстраненности.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России