Банкротам раздвигают границы

Белый дом в пятницу одобрил и внес в Госдуму законопроект, существенно расширяющий процедуру внесудебного банкротства граждан. К ней предлагается допустить физлиц с долгами от 25 тыс. руб. до 1 млн руб. вместо действующего сейчас диапазона от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Смягчаются и условия банкротства для граждан, в отношении которых исполнительное производство растянулось на годы: воспользоваться процедурой можно будет через семь лет после предъявления исполнительного листа, а для тех, у кого единственным доходом являются пенсии или детские пособия,— уже спустя год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство на заседании в пятницу одобрило законопроект, расширяющий применение гражданами внесудебной процедуры банкротства, и уже к вечеру внесло документ в Госдуму. Суть этого упрощенного порядка: сейчас физлицо с долгом от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и оконченным из-за отсутствия имущества исполнительным производством может подать заявление о своей несостоятельности через МФЦ. Указанные им долги через полгода списываются — в случае если за это время не появилось оснований для прекращения процедуры или ее перевода в судебный порядок (например, при появлении информации о наличии имущества).

Среди последствий банкротства для гражданина — трехлетний запрет на участие в управлении юридическим лицом и обязанность в течение пяти лет указывать факт банкротства при обращении за кредитами. По данным Федресурса, с момента запуска этого механизма в сентябре 2020 года завершено 10,9 тыс. таких процедур с общей суммой долгов на 3,8 млрд руб.

Новые правила, сообщил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин, должны заработать в этом году. Прежде всего раздвигаются границы задолженности. Согласно проекту, минимальный долг для входа в процедуру составит 25 тыс. руб., максимальный — 1 млн руб. Срок до повторного внесудебного банкротства сокращается вдвое — до пяти лет. Также вводится возможность обращения к этой процедуре граждан, в отношении которых исполнительное производство тянется семь и более лет, то есть когда исполнительный лист был предъявлен, но за этот срок так и не исполнен в полном объеме. Отметим, что Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ. поддержавший проект накануне, предложил дополнить эту норму случаем, когда исполнительный лист за семь лет не направлялся и никаких исполнительных действий или мер принудительного взыскания не совершалось.

Граждане, чьим единственным доходом является пенсия (если нет имущества, на которое можно обратить взыскание), ежемесячное пособие на детей или по беременности, смогут воспользоваться процедурой спустя уже год после предъявления исполнительного листа. Такое нововведение в Минэкономики, разработавшем проект, объясняли тем, что прожиточный минимум защищен от взыскания, но доходы, превышающие его, могут идти на погашение долга — и тогда этот процесс растягивается на десятилетия (см. “Ъ” от 16 ноября 2022 года).

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева полагает, что изменения существенно расширят возможности для внесудебного банкротства граждан, которые не могут обслуживать свои кредиты. Руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский называет законопроект полезным, отмечая, в частности, введение семилетнего «дедлайна», который хорошо бы предусмотреть для любого исполнительного производства.

Как добавляет партнер юрфирмы «Сотби» Дмитрий Савочкин, сейчас возможность воспользоваться внесудебным банкротством ограничивается тем, что из-за нагрузки приставы не всегда своевременно осуществляют розыск имущества — «исполнительные документы находятся в производстве годами и не оканчиваются». Как полагает Эдуард Олевинский, проект снизит давление на арбитражные суды, вызванное лавинообразным увеличением числа дел о банкротстве граждан, которое уже превысило 300 тыс. в год. При этом, говорит он, власти расширяют возможности «освобождения от непосильных долгов постепенно, опасаясь повторения ошибок США, где в начале 2000-х годов пришлось серьезно ужесточить такое регулирование, изначально слишком вольготное для должников».

Евгения Крючкова, Анна Занина