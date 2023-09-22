Налоги на платину соберут по старинке

Минфин скорректирует налоговую нагрузку по добыче металлов платиновой группы, если в концентрате содержится золото. Компании, которые добывают золотоплатиновый концентрат, столкнулись с увеличением налогов в 3,5 раза, хотя для золота налоговая нагрузка была сохранена на прежних уровнях. В результате некоторые проекты стали нерентабельными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Минфин готовит пакет поправок к Налоговому кодексу, согласно которым к добыче концентратов, содержащих одновременно металлы платиновой группы и золото, не будет применяться повышенный коэффициент к НДПИ. Об этом говорится в ответе Минфина на имя уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

По информации бизнес-омбудсмена, к нему обратилось руководство компании «Косьвинский камень», которая разрабатывает Тылай-Косьвинское месторождение в Свердловской области. Запасы платины и золота месторождения с учетом добычи по состоянию на конец 2021 года составляли 4,3 тонны. Акционерами «Косьвинского камня» являются АО «Евразия Майнинг Сервис» с 68% акций, физлицо А. Ларин — 25%, Национальный расчетный депозитарий — 7%. Головная компания Eurasia Mining Plc зарегистрирована в Великобритании.

В обращении компании говорится, что повышение налоговой нагрузки на добычу платины в 2021 году привело к нерентабельности производства. Тогда Минфин ввел для платиновых концентратов повышающий коэффициент к НДПИ в 3,5, но для концентратов, содержащих золото, налоговый коэффициент 1 был сохранен.

Хотя раздельная добыча золота и платины на месторождении невозможна в силу их физических свойств и такой концентрат признается отдельным видом полезных ископаемых, налоговые органы Свердловской области трактовали одновременное наличие платины как повод для применения повышающего коэффициента. Налоговая инспекция разделила объект налогообложения на две условные части и каждую из них обложила НДПИ по отдельности, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена. Арбитражный суд Свердловской области не принял доводы налогоплательщика, так как золото в концентрате составляло незначительную долю. При этом методические рекомендации Минприроды на стороне недропользователя, а Минфин в апреле 2022 года указывал, что препятствий к применению коэффициента 1 в зависимости от доли содержания золота в Налоговом кодексе не установлено.

«В новых условиях налоговая нагрузка для недропользователей, добывающих концентрат платины и платиноидов, оказалась в несколько раз значительнее, чем для их коллег, добывающих концентрат с преимущественным содержанием золота. И если при введении рентного коэффициента ставилась задача довести горную ренту по отдельным рудам до среднемирового уровня в 2–3%, то у добытчиков платины она и раньше превышала 6%, а с применением повышающего коэффициента дошла почти до 22% от выручки»,— прокомментировал Борис Титов. В Минфине не предоставили комментариев.

Это не первый случай, когда Минфин после увеличения нагрузки на горнодобывающий сектор корректирует ее для отдельных проектов. Например, нулевой НДПИ был установлен для проектов «Русской платины» в Красноярском крае, Evraz получил налоговый вычет по НДПИ для Качканарского ГОКа, а Сорский ГОК — для проектов по добыче молибдена и меди в Хакасии. Независимый эксперт Борис Луцет считает, что в случае с уральскими месторождениями речь идет об устранении правовой неопределенности, поэтому предложение может получить поддержку. «Другой вопрос, почему понадобилось столько времени для решения вопроса — ведь фронтальное повышение налоговой нагрузки произошло еще в 2021 году, после чего дважды производилась "донастройка"»,— комментирует он. Эксперт также отмечает, что в прошлой редакции основных направлений налоговой политики Минфин обозначал недостаточный эффект от уже принятых налоговых решений на горно-металлургический комплекс, поэтому «рассчитывать можно скорее на дальнейшее повышение налоговой нагрузки».

Евгений Зайнуллин