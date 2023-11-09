Кто в лес, кто в прокуратуру

Прокуратура проверяет жалобы живущих на берегу Байкала жителей Кабанского района Бурятии, утверждающих, что они «могут замерзнуть этой зимой или придется влезть в кредиты», чтобы заготовить дрова. Ранее в надзорное ведомство обратились представители ОНФ, сообщившие, что лесхозы прекратили практику выделения делян, на которых жители в предыдущие годы могли за символическую плату запастись дровами по квоте 20 кубометров на семью. В правительстве Бурятии ссылаются на природоохранное законодательство, ограничивающее заготовку древесины в Центральной экологической зоне Байкала. В качестве альтернативы гражданам предлагается собирать валежник или покупать древесину у коммерческих организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бурятии к заготовке дров решили привлечь работников прокуратуры

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ В Бурятии к заготовке дров решили привлечь работников прокуратуры

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Прокуратура Бурятии 13 ноября проведет встречу с жителями Кабанского района республики по вопросу бедственного положения с обеспечением населения дровами. Ранее в надзорный орган обратились представители «Общероссийского народного фронта», сообщили “Ъ” в реготделении ОНФ.

«На нас вышли жители района, прислали несколько видеороликов по ситуации»,— рассказывает пресс-секретарь реготделения ОНФ Ольга Аносова. Речь идет о том, что местные лесхозы прекратили выдачу гражданам разрешений на заготовку дров для собственных нужд, несмотря на действующие гарантии регионального законодательства. ОНФ Бурятии опубликовал нарезку из видеообращений жителей прибайкальских поселков. Граждане, в частности, жалуются на «запрет на заготовку дров», рассуждают о том, что стоимость заготавливаемых ранее самостоятельно 20 кубометров дров (с учетом оформления необходимых разрешений и накладных расходов) ранее составляла 10 тыс. руб., теперь же покупка этого объема у коммерческих поставщиков оценивается в 90–100 тыс. руб.

«Жители города Бабушкин, поселков Боярск, Мантуриха, Танхой, сел Култушная и Выдрино могут замерзнуть этой зимой. Или им придется влезть в кредиты. Лесничество отказало им в законных делянах, ограничив людей местами сбора валежника и сухостоя. Его основная масса находится в отдаленных местах, которые в ближайшее время станут еще и труднодоступными из-за снега. Эти объемы никак не смогут закрыть потребность жителей. Так, например, одному только городу Бабушкин требуется около 3,5 тыс. кубов. Цена дров в районе сейчас достигает 4,5 тыс. руб. за куб. Для покупки законных 20 кубов с учетом доставки необходимо 90 тыс. руб. Таких средств у людей нет»,— объясняют в ОНФ.

Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) на странице в Telegram, комментируя ситуацию, объясняет, что леса в Центральной экологической зоне Байкала относятся к особо защитным участкам лесов, в которых разрешается «проведение выборочных рубок только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений». Чиновники ссылаются при этом на Генпрокуратуру РФ, Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, Арбитражный суд Бурятии и Лесной кодекс РФ. «Для заключения договора купли-продажи лесных насаждений в целях отопления местным жителям необходимо обратиться в лесничество,— уточняют в РАЛХ.— Далее лесхозом будет произведен отвод лесосеки для рубки лесных насаждений, которая разрешается в соответствии с законодательством, то есть не везде можно заготавливать дрова, имеются ограничения по заготовке древесины на особо охраняемых природных территориях, орехово-промысловых зонах, особо защитных участках лесов». Чиновники сообщают, что «сбор валежника на территории ЦЭЗ разрешен», и уточняют, что в полномочия РАЛХ «не входит регулирование рыночных цен на дрова».

«Мы не понимаем, почему положения, на которые ссылается агентство, не мешали в прошлом году и ранее, когда людям беспрепятственно выделялись деляны для заготовки дров?» — недоумевает Ольга Аносова. «В постановлении правительства РФ "Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ Байкальской природной территории" действительно есть пункт про заготовку древесины. Но при этом прописано и исключение: "заготовка гражданами древесины для собственных нужд"»,— настаивает житель города Бабушкин Максим Соловьев. По его словам, в предшествующие годы жителям Кабанского района лесхозы выделяли деляны, на которых владельцы домов с печным отоплением могли заготавливать дрова по квоте 20 кубометров на семью: «Люди на своих делянах вырубали специально помеченные деревья: старые, больные, упавшие. В этом году практику резко прекратили». «Денег, чтобы отапливать дом дровами по коммерческим ценам, у людей нет, кто-то даже задумывается о кредитах»,— добавила его супруга Ольга Соловьева.

Влад Никифоров, Иркутск