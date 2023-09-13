«Росатом» и Сергей Шишкарев договорились о паритетном участии в управлении ГК «Дело»

Владелец 51% акций ГК «Дело» Сергей Шишкарев в августе договорился с «Росатомом», которому принадлежит 49%, о паритетном участии в управлении группой, сообщил господин Шишкарев в кулуарах ВЭФ.

«Мы договорились, за что я очень благодарен, о более активном участии "Росатома" в управлении компанией,— рассказал он.— Я сам как акционер на это пошел. У них есть свои практики. У нас частное начало, и я развивал компанию, но сегодня компания стала настолько большой, опыт госкорпорации, их управленческие методики, цифровизация, которую мы через них можем получить, и другие компетенции сегодня просто необходимы». Он добавил, что доли при этом сохраняются в неизменном виде, но «мы договорились, что юридическую составляющую особо нигде не вспоминаем» и «с точки зрения управления — паритет и консенсусное принятие решений по всем вопросам».

Сергей Шишкарев также рассказал, что компании подписали дополнительное соглашение, по которому они меняют структуру совета директоров на равное участие с двух сторон, при этом сам господин Шишкарев остается председателем.

Между тем в советах директоров дочерних компаний ГК «Дело» — «Трансконтейнер», Global Ports — уже появились новые представители «Росатома» для равного участия. «С точки зрения развития меня сотрудничество с "Росатомом" только вдохновляет,— заключил господин Шишкарев.— Оно комфортное. Были периоды, когда было непросто, мы притирались, смотрели, и все-таки четыре года будет уже, и это достаточно серьезный срок, но в моменте полное взаимопонимание и комфорт».

Наталья Скорлыгина