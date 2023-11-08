Минпромторг: повышение цены на цемент должно быть обоснованным

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что увеличение себестоимости производства цемента и дальнейшее подорожание продукции для конечного потребителя необходимо обосновать. Он предложил цементным предприятиям повышать эффективность и по возможности расконсервировать мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Любое повышение цены должно быть обоснованным. И мы будем внимательно за этим следить совместно с Федеральной антимонопольной службой, а может, и привлекая другие федеральные органы»,— сказал господин Евтухов (цитата по «Интерфаксу»).

Замминистра отметил, что делать выводы о том, насколько повысится стоимость цемента, пока рано, и подчеркнул, что в ведомстве ведется активная работа с регионами и цементной отраслью по формированию потребностей в цементе на 2024 и 2025 год.

«Отрасль (в том числе предприятия, входящие в "Союзцемент") должна не только оценить свои возможности по объемам производства, но и, что важно, отчитаться о формировании себестоимости. Напомню, увеличение себестоимости цемента не означает рост цен на конечный продукт для потребителя»,— сказал он.

Господин Евтухов напомнил, что со стороны государства идет максимальная поддержка производителей цемента. В частности, за счет реализации государственных инфраструктурных проектов производственные мощности предприятий полностью загружены.

Он предложил производителям повысить эффективность управления себестоимостью с точки зрения как операционной, так и финансовой деятельности, а также рассмотреть вопрос о расконсервировании мощностей.

«Отдельно отмечу важность эффективного управления ключевыми предприятиями цементной отрасли. Если менеджмент по какой-то причине не готов оптимизировать свои расходы, обеспечивать банковские обязательства и, как итог, качественно управлять активом, есть установленный законодательством механизм смены владельцев на таких предприятиях»,— заявил Виктор Евтухов.

По словам господина Евтухова, министерство готово продолжить поддержку отрасли «как с помощью финансовых, так и нефинансовых инструментов».

Ранее НКО «Союзцемент» предупредило о возможном повышении себестоимости производства на 17–30%. Росту издержек способствуют увеличение затрат на логистику, энергоносители, подорожание кредитов и необходимость индексации зарплат персонала.

Подробнее — в публикации «Ъ» «У цемента не застывает цена».

Александра Горошилова