У цемента не застывает цена

Несмотря на критику федеральных чиновников и представителей стройиндустрии, производители цемента предупредили регуляторов об увеличении в следующем году на 17–30% себестоимости производства продукции. Росту издержек способствуют увеличение затрат на логистику, энергоносители, подорожание кредитов и необходимость индексации зарплат персоналу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались письма «Союзцемента» (объединяет крупные цементные холдинги) в Минэкономики, Минпромторг, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), где сообщается, что в 2024 году на отдельных заводах себестоимость производства продукции увеличится на 17–30% год к году. Ассоциация попросила ведомства учитывать этот факт в своих прогнозах на будущий год. В Минэкономики подтвердили “Ъ” получение письма, пояснив, что контроль за стоимостью цемента не входит в его компетенцию. В Минстрое, Минпромторге на вопросы “Ъ” не ответили. В ФАС сообщили, что ситуация с ценами на цемент остается на контроле у ведомства и служба уже возбудила два антимонопольных дела в отношении структур «Востокцемента» и «Газметаллпроекта».

«Союзцемент» сообщает, что промышленная инфляция для цементной отрасли в этом году превысит прогноз на 5–10 процентных пунктов, достигнув 23–30%. По подсчетам Росстата, средняя стоимость приобретения цемента год к году увеличилась на 14,7%, достигнув в сентябре 7,9 тыс. руб. за тонну. В «Союзцементе» объясняют это серьезной девальвацией курса рубля, повлекшей за собой рост на 20% стоимости части импортируемого оборудования, сложностями с логистикой, связанными с дефицитом водителей и низкими темпами обновления парка перевозчиков. Кроме того, дефицит персонала вынуждает производителей ежегодно поднимать оклады на 15%, затраты на обслуживание кредитов и лизинг растут вслед за ключевой ставкой ЦБ, увеличиваются тарифы на энергоносители.

За первое полугодие 2023 года себестоимость производства цемента выросла на 18,3%, отмечает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь. Он говорит, что высокая ключевая ставка в этом году наложилась на проблемы прошлых лет —тарифы монополий. Он поясняет, что цементные заводы сильно зависят от заемных средств, так как многим предприятиям требуется модернизация.

По этой причине промышленная инфляция для цементной отрасли в ряде регионов в будущем году составит 17–20%, прогнозирует коммерческий директор «Цементума» Екатерина Молодцова. По ее словам, индустрия полностью зависима от импортного оборудования из Индии, Китая, Турции.

Увеличение стоимости стройматериалов — болезненная тема для застройщиков. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройиндустрию, заявил 4 ноября о необходимости проверить необоснованный рост цен на цемент и арматуру. В свою очередь, ФАС 7 ноября сообщила о снижении цен на арматуру в целом по стране на 7% с середины октября.

Цемент и арматура — основная составляющая каркаса домов, и их подорожание привело к росту на 10–15% себестоимости строительства, говорит директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. Сами застройщики указывали на рост цен и проблемы с поставками цемента летом этого года (см. “Ъ” от 20 июня).

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев ждет, что отпускные цены будут расти и в дальнейшем. В «Союзцементе» со ссылкой на данные Минпромторга указывают, что в 2022 году доля цемента в себестоимости строительно-монтажных работ составила всего 3,5%. Господин Ручьев отмечает, что те же растущие затраты на энергоносители, перевозки, кадры, привлечение заемных средств влекут за собой увеличение затрат на все слагаемые себестоимости строительства.

По данным «Союзцемента», производство цемента в России за январь—август выросло на 2,5% год к году, до 42,6 млн тонн, потребление — на 5%, до 44,3 млн тонн. За счет хорошего спроса и высокой загрузки мощностей господин Гузь говорит о постепенном улучшении финансового состояния цементной отрасли и росте ее инвестиционной привлекательности. Но для удержания рентабельности на текущем уровне и увеличения производства бизнес должен учитывать рост себестоимости производства и обслуживания обязательств в своей ценовой политике на 2024 год, уверена госпожа Молодцова.

Александра Мерцалова